「華燈初上」要拍電影版？「劇情曝光」原班人馬上陣
Netflix影集「華燈初上」當時播出時叫好又叫座，近來有PTT鄉民發現，該劇疑似要拍電影版，還獲得文化部補助金2千萬，立刻引發網友熱議。
PTT上有網友貼文指出，在文化部8月公布的112年度第1梯次國產電影長片輔導金獲選名單中，有一部片名「華燈初上之旭日東昇」，申請公司「百聿數碼創意股份有限公司」，正是之前「華燈初上」的製作公司，接著也有網友在文化內容策進院網站查到「華燈初上之旭日東昇」的資訊，製片人是戴天易、林心如，主演有林心如、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉，看起就是原班人馬。劇情簡介是羅雨儂安排犯下殺人罪的姐妹淑華，潛逃到日本一家男公關店躲藏，不料淑華卻突然失蹤，因此羅雨儂赴日找尋線索，意外捲入台日黑幫紛爭。
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