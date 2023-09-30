翁倩玉返台過中秋 登瑪菲司直播快閃宣傳個展
旅日紅星翁倩玉回台灣過中秋節，日前到電商女王瑪菲司的直播同樂，並宣布11月18日將在台南市美術館舉辦「無限II 倩玉的版画世界」個展 ，更開金嗓演唱「祈禱」。
翁倩玉返台快閃宣傳「無限II 倩玉的版画世界」個展，她花了一年籌備，希望透過畫作帶給大家靜心的療癒能量，更帶著專屬彩繪工具至現場揮毫，以水彩畫作當成禮物，讓瑪菲司好感動，直說這幅畫要掛在家裡最重要的位置。
瑪菲司好奇前輩如何在各項領域都有好成績，翁倩玉分享：「對做的事情要有熱情，要用心，並且持續堅持。」接著瑪菲司大膽提問，若身旁有容易惹怒自己的伴侶該怎麼辦？翁倩玉聽了溫柔表示：「耐心、了解、好好溝通、保持微笑是不二法則。」，接著微笑對老公H先生喊話：「你要好好的愛瑪菲司唷。」
而瑪菲司直播到一半，默默拿出媽媽珍藏的翁倩玉黑膠唱片，現場請偶像簽名，而翁倩玉看了驚訝表示：「哇，這是我20幾歲發行的專輯，黑膠保存得很好，謝謝珍藏。」
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