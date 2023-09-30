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李玟、小鬼、高以翔「中秋團聚」 網友見畫謝繪師淚嘆：天堂越來越多人

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
繪師 Autumn.ying分享已逝藝人「中秋團聚」溫暖畫作。 圖／截自IG／autumn.ying
繪師 Autumn.ying分享已逝藝人「中秋團聚」溫暖畫作。 圖／截自IG／autumn.ying

中秋佳節月圓人團圓，李玟二姊李思林過節嘆「沒有了妹妹月亮也變得不圓了」，道盡對妹妹的思念。

相關新聞：「第一個沒有李玟」的中秋節 二姊李思林感嘆：月亮不圓了！

馬來西亞繪師 Autumn.ying 在中秋節前夕分享一幅溫暖畫作，描繪離世藝人「中秋團聚」模樣，包括李玟、高以翔、小鬼（黃鴻升）、朱俐靜艾成余苑綺、龍劭華、許瑋倫等大家所熟知的藝人。

Autumn.ying還寫道：「或許啊～每個身體從來都是孤獨的，所謂的陪伴，是因為有些人可以活在我們的心中。」網友看到畫作感嘆「驚見李玟才自覺她已經當天使了」、「太陽暖人，月光愛人」。而Autumn.ying分享該貼文時打卡「Somewhere in Heaven」，有網友感慨留言「天堂越來越多人了」。

繪師 Autumn.ying分享已逝藝人「中秋團聚」溫暖畫作。 圖／截自IG／autumn.ying
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