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小彬彬爆兒考不上大學要離開台灣 吐遭小小彬罵到臭頭

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
小小彬(左)演林韋君的兒子。圖／大愛提供
小小彬(左)演林韋君的兒子。圖／大愛提供

小彬彬日前上節目透露因為說服兒子小小彬投資300萬，但因為疫情慘賠，一度爆出兒子因沒考上大學將離開台灣，引起軒然大波，事後他火速跳出來澄清是錄影跟播出有時間差，澄清兒子後來已考上淡江大學法語系。

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大愛電視真心英雄系列目前第五部曲「警察先生」，由飾演夫妻霍正奇跟林韋君的兩個男孩由小小彬跟迷你彬飾演，兩個親兄弟演親兄弟。不過已經是7歲時拍的，可以重溫他昔日童年面貌。

小小彬跟迷你彬現在兩人已經是十八歲跟十六歲的大男孩，問爸爸小彬彬兒子的現況，小彬彬說，兒子已經滿十八歲可以自己回答了，因為「上次幫小小彬回答了一個問題，結果被兒子罵到臭頭。」小小彬跟迷你彬拍拍「警察先生」當時分別是七歲跟五歲，七歲，小小彬說「對小時侯的事已經完全沒有記憶了」。

小小彬考上淡江法語系已經開學三個星期，讀語言學系是想多學一個外語，但有沒有興趣還要再看看學習的狀況，如果真的沒興趣，就會考慮轉系，因為心中最喜歡的是日文，讀華岡藝校時就有上過日文課，會日文的同學也會教他，兩個人還會用日文簡單對話。

小小彬(右)和迷你彬一起拍的「警察先生」將播出。圖／大愛提供
小小彬(右)和迷你彬一起拍的「警察先生」將播出。圖／大愛提供
小小彬(左起)和爸爸小彬彬、迷你彬一起上節目。圖／大愛台提供
小小彬(左起)和爸爸小彬彬、迷你彬一起上節目。圖／大愛台提供

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