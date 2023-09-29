快訊

黃汪躲車棚超怕人、餵食也不敢吃！下大雨淋成落湯雞竟主動來蹭 她得知真相淚崩

米可白斷開建築業小開 驚爆已經分手 曝「恢單時間點」

獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：颱風數量可能創歷史新低

「瘋神無雙」香蕉舉行完婚禮後才登記結婚 吐露背後原因

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
香蕉選教師節這天登記結婚。 圖／擷自臉書
香蕉選教師節這天登記結婚。 圖／擷自臉書

「瘋神無雙」的班底及「寶島神很大」主持人香蕉（王俊傑）16日剛舉行完婚禮，28日教師節這天登記結婚，而見證人還別出心裁的找友人扮成小時候的自己。

香蕉在婚禮結後的兩周，帶著老婆前去戶政事務所登記結婚，還讓友人各自拿著印有雙方小時候照片的板子，笑稱「見證人是彼此小時候的自己」，他也吐露小時候常常會想，長大後生活會是什麼樣，而他也一直努力工作生活，如今也慢慢過著想像的自在生活，現在也多了一位牽手一起前進。另外香蕉也透露會選教師節登記結婚的原因，「每個人都是我人生中的老師，更何況另一半，選這天很有意義」。

香蕉選教師節這天登記結婚。 圖／擷自臉書
香蕉選教師節這天登記結婚。 圖／擷自臉書

香蕉選教師節這天登記結婚。 圖／擷自臉書
香蕉選教師節這天登記結婚。 圖／擷自臉書

相關新聞

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

YouTuber蔡阿嘎在社群發起「台灣女生最想擁有的臉蛋」問券調查，總計有一萬多票，日前公布結果，冠軍不是林志玲，是年輕世代

「瘋神無雙」香蕉舉行完婚禮後才登記結婚 吐露背後原因

「瘋神無雙」的班底及「寶島神很大」主持人香蕉（王俊傑）16日剛舉行完婚禮，28日教師節這天登記結婚，而見證人還別出心裁的

關穎暈眩從登機梯摔落 傷勢曝光「雙膝擦傷濺血」慶幸沒骨折

關穎日前透露自己在下飛機時，突然一陣暈眩採空從登機梯摔下來，曝光自己的傷勢，所幸只是擦傷，沒有骨折，也沒有傷到別人。

Lisa瘋馬秀造型曝光 尺度「沒上空」照樣性感

BLACKPINK的成員Lisa登上法國瘋馬秀消息傳出後，就引熱議，台灣時間29日凌晨1點30分Lisa瘋馬秀正式登場，不少看過的網友也紛紛

「鬧著玩」拖欠3年多200萬主持費 浩角翔起、顏永烈可望年底前拿到

由浩角翔起、顏永烈主持的網路節目「鬧著玩」，至今已邁入第4年，現在傳出節目收益終於穩定下來，而第一年的主持費

500盤成為人生新目標！賈永婕美食口袋名單激增

賈永婕今年連莊擔任「500盤」評審，她今晚到晶華酒店參與晚宴，直呼500盤帶給大家新的目標，可以繼續追尋美食。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦