「瘋神無雙」香蕉舉行完婚禮後才登記結婚 吐露背後原因
「瘋神無雙」的班底及「寶島神很大」主持人香蕉（王俊傑）16日剛舉行完婚禮，28日教師節這天登記結婚，而見證人還別出心裁的找友人扮成小時候的自己。
香蕉在婚禮結後的兩周，帶著老婆前去戶政事務所登記結婚，還讓友人各自拿著印有雙方小時候照片的板子，笑稱「見證人是彼此小時候的自己」，他也吐露小時候常常會想，長大後生活會是什麼樣，而他也一直努力工作生活，如今也慢慢過著想像的自在生活，現在也多了一位牽手一起前進。另外香蕉也透露會選教師節登記結婚的原因，「每個人都是我人生中的老師，更何況另一半，選這天很有意義」。
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