快訊

亞運圍棋／陸媒納悶「誰啊？」 許皓鋐黑馬奪金夢想擊敗最強棋手

北市男煎荷包蛋驚見「黑液體壞蛋」 急錄影蒐證喊：不怕政府查

36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
林道遠自認年輕時飲食習慣不良，經常吃油炸物和全糖手搖飲。圖／年代提供
林道遠自認年輕時飲食習慣不良，經常吃油炸物和全糖手搖飲。圖／年代提供

藝人林道遠過去因選秀節目「超級星光大道」打響知名度，身為美食老饕也曾經營燒烤、炸物店等副業跨界當老闆，林道遠透露當時為食品把關，一天得吃上5片雞排，長期累積脂肪量驚人、嚴重影響健康，日前他到年代「聚焦2.0分享自身4高病史，林道遠同時受「高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸」病痛纏身外，還有20年痛風史，現場醫師透過超音波實際檢測發現有「輕度脂肪肝」，被警告再不健康管理恐「距離猝死只差一小步」！

林道遠年紀輕輕才36歲就全身病，他回憶被檢測患有「第二型糖尿病」前就已有發病徵兆，當時身體經常口乾、口渴，精神也異常疲憊，駕駛2小時車程無法直接抵達，需要中途停靠休息，在愛妻堅持下送醫檢查，才發現血糖飆到330、三酸高油脂高達1063，是正常人的7倍，讓醫生直呼「太誇張！這是可能突然猝死的！」，林道遠驚覺事態嚴重，才讓他在4個月內勤勞運動瘦下20公斤，他事後反省過去飲食習慣不良，年經歷這次教訓讓他再也不敢暴飲暴食。

林道遠近期忙於拍攝新戲，這次錄節目僅睡2小時就來錄影，因為睡眠不足、身體過於疲憊等因素，讓中醫師檢測不出林道遠的肝經，體能和自律神經皆是呈現異常狀態，被醫師警告「生活太爆肝」要避免常態性熬夜，中醫師也提醒民眾，平時若出現頭暈嗜睡、眼瞼出現黃斑瘤、小腿容易抽筋等狀況，就要注意是否為「高血脂」跡象。

相關新聞

36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步

藝人林道遠過去因選秀節目「超級星光大道」打響知名度，身為美食老饕也曾經營燒烤、炸物店等副業跨界當老闆，林道遠透露當時為食...

張詠華驟逝！李銘忠2周前才和他聚餐 相識多年曝他為人「讓氣氛不一樣」

資深男演員張詠華（SAM哥）爬山驟逝，享年51歲，同樣來自馬來西亞的男星李銘忠於社群分享合照，透露2周前才一起聚餐，沒想到人卻突然走了，讓他震驚嘆：為什麼...

「圍棋女神」黑嘉嘉出戰杭州亞運 16歲奪獎青澀模樣曝光

「圍棋女神」黑嘉嘉在夯劇「不良執念清除師」中演出紋身仕女美貌讓人直讚又美又可愛，她從職業棋士跨足影視，仍持續下棋，入選杭州亞運國家代表隊，時隔13年再披戰袍，昔日奪獎嫩照也被翻出。

劉芒退租屋風波...美到沒朋友發聲道歉「疏於查證」 體悟這件事

YouTuber劉芒日前被爆「退租屋況差」 ，包括屋況髒亂、家俱壞掉、地上留口香糖灰塵等等，房東也發文描述情況，而劉芒則開直播解釋，有網友聲援劉芒，認為屋況不像爆料形容那樣。

熊霓被爆胡瓜獨寵她？同為樂天女孩琳妲這樣說

20歲樂天女孩熊霓昨被傳出受到胡瓜特別寵愛，丁柔安一聽到她名字反應就特別大，今同為樂天女孩的琳妲出席手搖店活動，被問及熊...

編劇罷工結束 「怪奇物語」完結篇第5季將開工

編劇工會罷工在歷經148天的抗爭後，終於畫下句點，「怪奇物語」在「X」發文宣稱「我們回來了」，意味著號稱完結篇的第五季即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦