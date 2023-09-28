36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步

藝人林道遠過去因選秀節目「超級星光大道」打響知名度，身為美食老饕也曾經營燒烤、炸物店等副業跨界當老闆，林道遠透露當時為食品把關，一天得吃上5片雞排，長期累積脂肪量驚人、嚴重影響健康，日前他到年代「聚焦2.0分享自身4高病史，林道遠同時受「高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸」病痛纏身外，還有20年痛風史，現場醫師透過超音波實際檢測發現有「輕度脂肪肝」，被警告再不健康管理恐「距離猝死只差一小步」！

林道遠年紀輕輕才36歲就全身病，他回憶被檢測患有「第二型糖尿病」前就已有發病徵兆，當時身體經常口乾、口渴，精神也異常疲憊，駕駛2小時車程無法直接抵達，需要中途停靠休息，在愛妻堅持下送醫檢查，才發現血糖飆到330、三酸高油脂高達1063，是正常人的7倍，讓醫生直呼「太誇張！這是可能突然猝死的！」，林道遠驚覺事態嚴重，才讓他在4個月內勤勞運動瘦下20公斤，他事後反省過去飲食習慣不良，年經歷這次教訓讓他再也不敢暴飲暴食。

林道遠近期忙於拍攝新戲，這次錄節目僅睡2小時就來錄影，因為睡眠不足、身體過於疲憊等因素，讓中醫師檢測不出林道遠的肝經，體能和自律神經皆是呈現異常狀態，被醫師警告「生活太爆肝」要避免常態性熬夜，中醫師也提醒民眾，平時若出現頭暈嗜睡、眼瞼出現黃斑瘤、小腿容易抽筋等狀況，就要注意是否為「高血脂」跡象。

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