「圍棋女神」黑嘉嘉出戰杭州亞運 16歲奪獎青澀模樣曝光

「圍棋女神」黑嘉嘉在夯劇「不良執念清除師」中演出紋身仕女美貌讓人直讚又美又可愛，她從職業棋士跨足影視，仍持續下棋，入選杭州亞運國家代表隊，時隔13年再披戰袍，昔日奪獎嫩照也被翻出。

黑嘉嘉昨日在社群透露已順利入住亞運村，而她13年前參加廣州亞運時拿下男女混雙第4名、女子團體銅牌，隨著她參戰杭州亞運也再曝光，當時她和「紅面棋王」周俊勳搭檔男女混雙，和，女子團體出賽隊友則為謝依旻、張正平、王景怡。照片中才16歲的黑嘉嘉手拿獎牌，笑容甜美，模樣十分青澀。

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黑嘉嘉（左一）2010年和謝依旻、張正平、王景怡參加廣州亞運拿下女子團體組銅牌。 圖／截自臉書／黑嘉嘉

黑嘉嘉（左）與周俊勳。 圖／本報資料照

2010年亞運，圍棋國手王景怡（前排左起）、張正平、黑嘉嘉、謝依旻與周詩淵（後排左起）、蕭正浩、林至涵、周俊勳、張栩、王銘琬。。 圖／本報資料照

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