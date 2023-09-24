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Jessica真的來了！合體王心凌重現「乘風破浪」神曲

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
王心凌(右)邀來嘉賓Jessica鄭秀妍合唱「愛你」。圖／天晴娛樂提供
王心凌(右)邀來嘉賓Jessica鄭秀妍合唱「愛你」。圖／天晴娛樂提供

王心凌今晚在小巨蛋進行第2場「SUGAR HIGH」世界巡演，重現「乘風破浪（乘風破浪的姐姐第3季）」的神曲「愛你」，並邀來戰友Jessica鄭秀妍）擔任嘉賓合唱，只是彼此沒有聊天互動，合唱完就搭乘升降台降下舞台，結束快閃4分鐘的演出。

昨晚網路瘋傳Jessica將擔任今天的演唱會嘉賓，果不其然正是本人，將在台當嘉賓的第一次獻給王心凌。王心凌搭著「甜蜜號」飛天巴士，唱完「喜歡你怎麼辦」後繞回主舞台，隨即歡迎Jessica搭著升降台現身台上，看到昔日節目的戰友合體，全場發出震耳欲聾的尖叫聲。

兩人其實在節目結束後仍保持緊密聯繫，王心凌認為Jessica是位可甜可辣的可愛妹妹，所以動念提出邀請，Jessica收到邀約後二話不說應允，於昨日自韓國飛抵台北，王心凌在其下榻飯店準備了各種台式美食跟演唱會周邊商品。Jessica相當重視此次合作，特別租借了1間舞蹈教室，加緊腳步練習，只是對於節奏超快的「愛你」中文歌詞，Jessica不禁直呼「好難！好像在唱RAP」。

王心凌跟Jessica今晚很有默契地選擇學院風造型，Jessica露出小蠻腰非常吸睛，兩人合作唱跳「愛你」格外青春洋溢，最後一起浪漫地比出大愛心手勢，並對著全場告白「愛你喔」。

接著王心凌帶來「大眠」、「我很好那麼你呢」、「心電心」等歌曲，準備演唱「愛你」之前，她語帶玄機表示這是最後1首歌曲，要看看大家的表現。結束之後由於全場不願離去，她重返台上清唱數首歌曲，加碼8分鐘的演出成為安可彩蛋。

王心凌(右)跟嘉賓Jessica比出大愛心手勢。圖／天晴娛樂提供
王心凌(右)跟嘉賓Jessica比出大愛心手勢。圖／天晴娛樂提供

王心凌(右)跟嘉賓Jessica鄭秀妍都選穿學院風造型。圖／天晴娛樂提供
王心凌(右)跟嘉賓Jessica鄭秀妍都選穿學院風造型。圖／天晴娛樂提供

王心凌(中)在小巨蛋展開「SUGAR HIGH」世界巡演。圖／天晴娛樂提供
王心凌(中)在小巨蛋展開「SUGAR HIGH」世界巡演。圖／天晴娛樂提供

王心凌(中)的「SUGAR HIGH」世界巡演視覺效果很華麗。圖／天晴娛樂提供
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