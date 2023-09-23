狠斷16年豪門婚！林佳儀控前夫「騙走千萬房」：植物人弟弟生活費全沒

玉女歌手林佳儀過去曾以一首《一個人的我依然會微笑》爆紅，2004年嫁給當時的服飾小開後便淡出演藝圈，後來傳出公司發生財務危機，兩人於2020年宣布離婚。近日她鬆口談起離婚原因，坦言「就是不信任」，更自爆前夫騙她媽媽害房子被法拍，最後導致照顧植物人弟弟的錢沒了。

林佳儀近來參加《單身行不行》節目，鬆口談離婚的原因。她過去嫁給開服裝公司的前夫，風光時期年營業額都破億，每家店都是那個賣場的樓冠，但後來公公病逝就全都變了樣，「我公公把所有錢都留給兒子，他開始想上市上櫃被朋友說服去上海拓店，上海每月開銷大，他說這是先投資，三年後一定賺回來。」

林佳儀回憶起當時，前夫還嗆她別館錢的事，後來前夫開始負債，而當初創業的房子是夫妻共同持有，因此她也要連帶擔保。前夫起先還找會計師做假帳，不料紙包不了火，「我查帳才發現他投資千萬在會計師身上，會計師還是個女生。」

林佳儀直言，壓倒她婚姻最後一根稻草的原因，是發現前夫騙走媽媽的房子。林佳儀解釋，「我們家有一個植物人弟弟，我媽到後來必須賣房子照顧，前夫就說可以用公司名義買我媽的房子節稅，這樣公司還可以每月撥錢給我媽，我媽本來以為只是拿房子借個幾百萬，結果他去借了兩千萬，房子變公司資產還被二胎三胎，最後房子被法拍了，我媽也拿不到錢，他用到我弟的生活費影響到我弟生活，我心寒發現他眼裡只有他自己，而且他也沒有任何道歉跟悔意。」

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