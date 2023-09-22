大家都沒忘！高以翔冥誕墓園現花海 黑人陳建州陷官司也來了
高以翔去世4年，粉絲都沒忘記他，22日是他39歲冥誕，二哥高宇橋分享到他的紀念碑墓園悼念，除了家人、朋友，還有粉絲們送上滿滿的花海，高宇橋感動表示：「謝謝大家對弟弟的祝福，我和家人都非常感動！謝謝你們永不停止的愛，Happy birthday to my dear little bro！」
高宇橋分享的照片中，到場的好友包括毛加恩、簡浩等人，捲入性騷擾官司的黑人陳建州也到場，家人們也帶了高以翔生前愛犬「帝歐」。粉絲紛紛留言：「很想他。」、「永遠在心中的最愛暖男。」、「有時候還是覺得很不真實⋯」粉絲送上向日葵花海悼念，「他的存在真的就像向日葵般的耀眼。」
黑人被大牙指控性騷擾，卻反告大牙刑事罪，雙方都已出過庭，而大牙也不甘示弱反擊，透露已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，喊話黑人配合調查。
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