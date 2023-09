大家都沒忘！高以翔冥誕墓園現花海 黑人陳建州陷官司也來了

高以翔去世4年,粉絲都沒忘記他,22日是他39歲冥誕,二哥高宇橋分享到他的紀念碑墓園悼念,除了家人、朋友,還有粉絲們送上滿滿的花海,高宇橋感動表示:「謝謝大家對弟弟的祝福,我和家人都非常感動!謝謝你們永不停止的愛,Happy birthday to my dear little bro!」

相關新聞:被罵「面相剋死高以翔」生前女友反擊親曝感情現況!

高宇橋分享的照片中,到場的好友包括毛加恩、簡浩等人,捲入性騷擾官司的黑人陳建州也到場,家人們也帶了高以翔生前愛犬「帝歐」。粉絲紛紛留言:「很想他。」、「永遠在心中的最愛暖男。」、「有時候還是覺得很不真實⋯」粉絲送上向日葵花海悼念,「他的存在真的就像向日葵般的耀眼。」

黑人被大牙指控性騷擾,卻反告大牙刑事罪,雙方都已出過庭,而大牙也不甘示弱反擊,透露已經在香港律師陪同下,到案發地的香港警局正式完成報案,喊話黑人配合調查。 粉絲送上向日葵花海悼念高以翔。圖/摘自臉書 高以翔二哥高宇橋。圖/摘自臉書 高以翔的爸爸。圖/摘自臉書 黑人陳建州(左)、毛加恩(左三)、簡浩(右)等好友齊聚懷念高以翔。圖/摘自臉書

商品推薦

udn討論區