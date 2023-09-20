林宥嘉「生命重要的人」爆罹胰臟癌！突哽咽：所有資源都沒用

林宥嘉過去4年來罹患腸躁症，加上「生命中最重要的人」罹患胰臟癌，讓他情緒陷入低潮，他哽咽坦言：「這些年我也在演藝圈累積一定影響力，但親人生病讓我深深感覺得我的能力和資源，沒有辦法改變所有的事情。」

林宥嘉12月15日起一連3天在台北小巨蛋開唱，今（20）日記者會上師兄動力火車來站台，他表示暌違5年攻蛋有些近鄉情怯，吐露這幾年經歷人生低潮，數度哽咽、眼眶泛淚說：「親人罹癌加上自己嚴重生病，蠟燭兩頭燒，我可以吃的食物種類越來越少，覺得非常無力，當時試過很多方式都無法找到方法解決壓力，後來醫生建議我試試看寫『感恩日記』，病很快就好起來。」加上親人病況出現奇蹟，讓他再度重拾人生希望。

他最嚴重時連青菜都不能吃，後來用「211飲食法」，並挑選低纖青菜吃，太太丁文琪也非常用心照顧他的飲食，至於一對兒女，「他們好像不知道我生病，不過我們家孩子吃得滿健康的，我也想等他們青少年時期讓他們開始做重訓。」他現在已經完全康復，會定期複診，「現在能上出健康的便便就很感恩。」林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北站9月24日中午12點KKTIX全家FamiPort開賣。 林宥嘉（中）宣傳演唱會，動力火車來站台。記者李政龍／攝影 林宥嘉宣傳演唱會，搭乘垃圾車到現場。記者李政龍／攝影

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