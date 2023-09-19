攝護腺亮紅燈！76歲雷洪親吐老婆賢慧：性福下半生

資深藝人雷洪因戲劇詮釋憤怒展現「爆橘拳」掀起網友瘋狂討論，76歲的他仍是一尾活龍，接戲、活動邀約不斷，好體力的他更因此被廠商相中，與經紀公司小師弟唐松瑞代言男性保養品，帥氣造型與靈巧的動作，讓在場工作人員直呼真是好有說服力的代言人。

過去曾擁6妻妾，雷洪如今還有小20歲老婆相伴，向來重視身體保養，尤其是攝護腺問題，直呼以過往「生活經驗」肯定是最佳代言人，並大膽直言除了為了老婆幸福，是因為專職演員這份工作，認為男性到一定年紀會頻頻上廁所，但一場戲下來要幾個小時以上排戲、拍戲，有時外景地在荒郊野外，若沒保養肯定一直跑廁所，還會因此耽誤拍攝工作。

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雷洪分享養生經驗，「不吃太油膩的東西，吃較清淡的食物，而且我老婆也會燉煮一些對老公身體好的食物、譬如海鮮、南瓜、番茄等，讓我性福下半生」，而透過保養品的補充，也能讓他「順暢有力」，搞笑說職場快樂、老婆也會快樂，幽默風趣詮釋自身經驗，讓大家笑呵呵。

廣告片中，雷洪穿著時尚、是一位有氣魄的前輩，在人生的道路上提攜後輩唐松瑞，2人互動自然默契十足，他說，「從事演藝圈數十載，這一部廣告片簡直是我人生的縮影，我一直不斷的提攜後輩，告誡大家要怎麼做不會多走冤枉路」，更告誡所有30-50歲男性，要跟他一樣努力保養自己，不然年紀一到，一定會很困擾頻尿跑廁所。 76歲雷洪(右)仍是一尾活龍，旁為唐松瑞。圖／民視提供 雷洪(左)以往就相當重視保護攝護腺問題，旁為唐松瑞。圖／民視提供

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