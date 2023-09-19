與蔡卓宜分手？王大陸攜新歡出席派對形影不離 女方身分被起底

王大陸去年12月才公開認愛「大馬女神」蔡卓宜，不料今年7月就被爆出兩人皆互相取消追蹤IG，而王大陸到花蓮出遊身邊出現另一位長髮女子，遭疑與蔡卓宜情變，近來王大陸又被拍到與那名長髮女子，在新加坡出席一場活動派對，穿情侶裝還戴同款手鍊。

王大陸與這名疑似新女友的長髮女子，在新加坡的一場活動派對上同進同出，兩人同樣都穿著白襯衫，而手上戴著手鍊也被疑是情侶鍊，整場派對上兩人形影不離，之後更有網友在機場目擊到兩人，一樣都穿著黑色系服裝，因此外界忍不住猜測王大陸與蔡卓宜已分手，長髮女子應是新歡。據「CTWANT」報導，女方曾是17直播的直播主，藝名是沐軒，還曾上過徐乃麟主持的「星光歡樂城」節目。而似乎因為之前戀情曝光，沐軒的IG帳號轉為私人，臉書也未再更新。

王大陸與新歡出現新加坡一場活動派對上。 圖／擷自微博

王大陸與新歡出現新加坡一場活動派對上。 圖／擷自微博

王大陸與新歡出現新加坡一場活動派對上。 圖／擷自微博

王大陸與新歡出現在機場。 圖／擷自微博

王大陸身邊的新歡被起底是當過直播主的沐軒。 圖／擷自臉書

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