韓國一天兩資深藝人殞落！國民爺爺不敵胰臟癌病逝

韓國演藝圈一天傳出二星殞落，75歲的資深演員盧永國心臟麻痺驟逝，「國民爺爺」邊希峰胰臟癌復發病逝，享壽81歲。

他們都是韓劇和韓國電影中的熟面孔，盧永國參演的新劇「孝心的家各自為生」最近才剛開播，怎料僅播出兩集，盧永國就傳出噩耗。劇組一時之間也手足無措，目前除了確認死訊，還要思考如何應對。

邊希峰則是名導奉俊昊長期合作的固定班底，他演技爐火純青，生前曾參與「順風婦產科」、「我的女友是九尾狐」、「皮諾丘」等作品。近年他更以「駭人怪物」、「殺人回憶」在影壇知名度更上層樓，2017年奉俊昊的Netflix電影「玉子」前往坎城，邊希峰也是其中一員。

因為他大半輩子都為影視奉獻，2020年國家頒發給他文化功績勳章。他原本以為抗癌成功，但2019年再度復發，他只好息影養病，但最終仍沒能戰勝病魔。家人為他在三星首爾病院設置靈堂預計於20日中午12點30分出殯。

盧永國走得突然。圖／摘自Naver

邊希峰是知名韓國資深老戲骨。圖／摘自日刊體育

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