曾是美軍爸留下的混血兒 賴佩霞與母「相愛相殺」投入心理治療

60歲的資深藝人賴佩霞曾在「人選之人-造浪者」中飾演總統候選人「林月真」，角色面對政治操作頗有智慧，卻又溫暖人心，讓網友直呼：「好想把票投給她！」沒想到現實生活中賴佩霞真的要參選了，宣布成為總統候選人郭台銘的副手。

賴佩霞是台美混血，擁有一張深邃五官，讓她剛出道就頗受矚目。她的父親是美國軍人，在越戰期間派駐台灣，而賴佩霞的媽媽曾在一名美國將軍家中擔任保母，兩人因此相戀，但父親被派往越南後，才知母親懷孕並產下賴佩霞，越戰結束後，父親回美國，賴佩霞由母親撫養長大。

在保守年代未婚生女相當辛苦，賴佩霞曾在自傳「回家」中分享：「和母親獨處時，她常露出心不在焉的神情，彷彿在哀悼她從未獲得的愛情。因此即便母親曾交往過幾個男友，也沒有真正快樂過。」讓賴佩霞也一度認為，若沒有自己，媽媽會過得更好。

賴佩霞與媽媽母女關係糾結，兩人對話總是「相愛相殺」，她曾因受不了媽媽高壓管教時頂嘴，媽媽卻對她說：「這世界上除了我，根本沒有人要妳，妳還不知感恩！」後來賴佩霞曾勸媽媽上教會尋找慰藉，媽媽卻回她：「妳就是我的神，妳讓我開心，我就開心，妳讓我不開心，我就不開心！」賴佩霞感嘆：「這是另外一種情緒勒索。」

賴佩霞有過兩段婚姻，與前夫呂向榮1988年結婚，生下兩個女兒，其中一個就是藝人謝沛恩，但於1996年離婚。賴佩霞與第二任丈夫謝志鴻交往多年後於2000年結婚，女兒們也改姓謝，繼子Tony也透過謝沛恩介紹認識老婆隋棠。

賴佩霞16歲就開始在餐廳自彈自唱表演，18歲正式成為歌手出道，也開始演戲。郭台銘曾透露副手為「高知名度、熱心慈善公益、女性」，讓女星林志玲、賈永婕一度被點名，而賴佩霞確實也符合這3點，除了演藝工作，她曾隨更生團契入監輔導，投入心理治療及專業諮商、研習身心靈教育。

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