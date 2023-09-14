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賴佩霞成副手背景大公開 網湧入「林月真」臉書：真的選副總統了

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賴佩霞出席「人選之人-造浪者」首播記者會。記者沈昱嘉／攝影 圖／聯合報系資料照
賴佩霞出席「人選之人-造浪者」首播記者會。記者沈昱嘉／攝影 圖／聯合報系資料照

鴻海創辦人郭台銘宣布將投入2024總統大選，14日一早宣布副手人選為賴佩霞，而賴佩霞之前才演過政治幕僚職人劇「人選之人-造浪者」，獲得不少好評，女兒謝沛恩也是演員，大家更熟知她是隋棠的婆婆。

60歲的賴佩霞是台美混血，18歲時發行首張專輯《冷凍我愛》，進入演藝圈，之後也主持過多個節目，演出多部電視劇，之後更是女性雜誌《魅麗雜誌》發行人，還成立「中華好好說話學會」，也推廣過不少心靈課程，她本身暨南大學法學博士，近幾年也在美國哈佛大學甘迺迪政府學院，研究政府及政治人物相關課程。

而之前她在Netflix職人劇《人選之人-造浪者》飾演黨主席兼總統候選人林月真，劇組之前以她劇中角色林月真所開設的粉絲團，在她成為郭台銘副手人選的消息公開後，不少網友都湧入粉絲團留言「真的選副總統了！」、「恭喜 主席 參選2024台灣總統大選...林月真凍蒜」、「可是主席怎麼淪為副手XD」、「要上演現實版的人選之人-造浪者」。

賴佩霞(左)、謝盈萱在「人選之人—造浪者」中，候選人與幕僚有許多精彩火花。圖／公視提供
賴佩霞(左)、謝盈萱在「人選之人—造浪者」中，候選人與幕僚有許多精彩火花。圖／公視提供

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