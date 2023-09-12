恭喜！薛仕凌入圍亞洲內容大獎 和尼坤、趙祐鎮爭男配角

金鐘視帝薛仕凌靠著「生生世世」與「做工的人」連擒兩座金鐘，今天再度傳出喜訊，他主演的「台灣犯罪故事」又入圍「亞洲內容獎&全球OTT獎」最佳男配角獎，將和「我心中的彩虹」尼坤、「毒梟聖徒」趙祐鎮爭獎。薛仕凌剛表達感謝，他說：「非常開心！感謝觀眾，感謝評審，感謝作品， 感謝團隊。謝謝ACA & Global OTT Awards的肯定。」

「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS，簡稱ACA）與「全球OTT獎」（Global OTT Awards）合併，10月8日在電影殿堂揭曉，今公布入圍名單。台灣2部電視劇「台灣犯罪故事」、「人選之人—造浪者」分別提名最佳亞洲戲劇及最佳OTT原創影集獎，2劇演員薛仕凌與陳姸霏則入選男女配角名單。台灣金鐘獎即將於周四公布入圍名單，此項揭曉也被視為金鐘前哨站。

薛仕凌神演技早已被市場肯定，他去年在Disney+「台灣犯罪故事」及愛奇藝「第9節課」都有出色表現，也被提報角逐今年金鐘獎男配角，他這次入圍亞洲內容獎男配角的單元「出軌」，他演搞「軌」嫌犯，飾演從小就不受父親疼愛的哥哥，面對天資聰穎的弟弟施柏宇，想去愛卻又嫉妒，心裡十分矛盾，劇中噴發演技，被懷疑是詐保兇手，反問檢察官一句「請問你們有證據嗎？」讓網友看了發毛。