快訊

確定了！衛福部開放「3族群」免評巴氏量表 60萬人受惠

稱「這縣市」是選舉關鍵 賴清德：只要贏了等於宣告這場選舉贏了

土城民宅驚傳火警！8旬婦被燒成焦屍陳屍陽台 起火原因待查

恭喜！薛仕凌入圍亞洲內容大獎 和尼坤、趙祐鎮爭男配角

聯合報／ 記者楊起鳳／台北即時報導
薛仕凌的神演技又為他入圍國際獎項。圖／Disney+提供
薛仕凌的神演技又為他入圍國際獎項。圖／Disney+提供

金鐘視帝薛仕凌靠著「生生世世」與「做工的人」連擒兩座金鐘，今天再度傳出喜訊，他主演的「台灣犯罪故事」又入圍「亞洲內容獎&全球OTT獎」最佳男配角獎，將和「我心中的彩虹」尼坤、「毒梟聖徒」趙祐鎮爭獎。薛仕凌剛表達感謝，他說：「非常開心！感謝觀眾，感謝評審，感謝作品， 感謝團隊。謝謝ACA & Global OTT Awards的肯定。」

「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS，簡稱ACA）與「全球OTT獎」（Global OTT Awards）合併，10月8日在電影殿堂揭曉，今公布入圍名單。台灣2部電視劇「台灣犯罪故事」、「人選之人—造浪者」分別提名最佳亞洲戲劇及最佳OTT原創影集獎，2劇演員薛仕凌與陳姸霏則入選男女配角名單。台灣金鐘獎即將於周四公布入圍名單，此項揭曉也被視為金鐘前哨站。

薛仕凌神演技早已被市場肯定，他去年在Disney+「台灣犯罪故事」及愛奇藝「第9節課」都有出色表現，也被提報角逐今年金鐘獎男配角，他這次入圍亞洲內容獎男配角的單元「出軌」，他演搞「軌」嫌犯，飾演從小就不受父親疼愛的哥哥，面對天資聰穎的弟弟施柏宇，想去愛卻又嫉妒，心裡十分矛盾，劇中噴發演技，被懷疑是詐保兇手，反問檢察官一句「請問你們有證據嗎？」讓網友看了發毛。

其中一幕兄弟倆看著父親入殮，禮儀師按照習俗請長子出面封釘，他忍不住情緒，拿起鐵鎚瘋狂敲打，把這角色長久以來在這個家得不到認可的悲憤發洩出來，精湛演出讓網友一片叫好。面對入圍恭喜，薛仕凌說：「非常開心！感謝觀眾，感謝評審，感謝作品， 感謝團隊。謝謝ACA & Global OTT Awards的肯定。『台灣犯罪故事』是屬於台灣的故事，現在有機會透過OTT平台被全世界的觀眾看見，身為其中一員的我，真心感到榮幸與幸運。」

薛仕凌在「台灣犯罪故事」中一場為父親棺木封釘的戲讓導演為之動容網友叫好。圖／Disney+提供
薛仕凌在「台灣犯罪故事」中一場為父親棺木封釘的戲讓導演為之動容網友叫好。圖／Disney+提供

延伸閱讀

韓正妹直播主遊香港遭「襲胸強吻」 警方逮捕46歲印度裔男

李鍾碩慌了！見面會抽中男粉 被問參加原因老實說：因為IU姐姐...

黃曉明豪宅內部曝光！ 網驚：客廳面積像操場

Joeman參加蘋果發表會 開箱奢華飯店「客廳就有十幾坪」

相關新聞

恭喜！薛仕凌入圍亞洲內容大獎 和尼坤、趙祐鎮爭男配角

金鐘視帝薛仕凌靠著「生生世世」與「做工的人」連擒兩座金鐘，今天再度傳出喜訊，他主演的「台灣犯罪故事」又入圍「亞洲內容獎&...

王力宏曝真相…甄妮氣扯「好聲音」！ 主辦單位說話了

王力宏上周末5度攻上台北小巨蛋，舉辦2場「ONE LEEHOM WANG 一個王力宏」演唱會，心聲疑似遭到部分人士斷章取...

Ella驚爆左半麻痺！20年前3樓跳下「腰椎骨折」後遺症找上門

Ella日前陪產好姐妹Selina，她觀察Selina兒子「小腰果」既像媽媽也像爸爸，分享新生命喜悅的同時，Ella卻驚...

相約歐漢聲前妻吃鍋 周湯豪露面認3字全說了！

周湯豪日前被拍到和歐漢聲前妻鄭雲燦深夜一起嗑鍋，歐漢聲上周在節目記者會上大方送祝福。不過今（12）日周湯豪出席包包代言活...

蕭敬騰挪威穿著華麗吸引目光 結果竟發生「這意外」！

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）在求婚經紀人Summer成功後，準人夫心情大好，日前飛越9000公里來到挪威的城市奧勒松，為新...

「直播一哥」李佳琦失言「掉粉百萬」 落淚道歉後繼續帶貨

大陸「直播一哥」李佳琦日前直播賣帶貨，遭網友嫌太貴，而他則當場反嗆是「這麼多年了，工資漲沒漲？有沒有認真工作？」這番言論立刻引發爭議

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦