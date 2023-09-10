衰招惹上重大性侵案件 艾希頓庫奇與蜜拉庫妮絲忙澄清

娛樂圈的「#Me Too」風暴沒能完全平息，近日又驚傳有男星犯下性侵大罪，被好幾位女性提出控訴—曾是影集「70年代秀」固定要角之一的丹尼麥斯特森，因20年前接連強暴3名女子，獲判入監服刑30年。然而他的家人在宣判前，請求與他一起主演該劇的艾希頓庫奇、蜜拉庫妮絲夫妻倆為他背書，強調丹尼對他們造成的都是正向的影響，希望法庭不要將丹尼視為罪大惡極的犯人，能夠從輕量刑，結果不但徒勞無功，還連艾希頓與蜜拉都一起被拖下水。

艾希頓庫奇在信中表示丹尼麥斯特森是自己能夠免於淪為好萊塢常見的「藝界毒蟲」關鍵人物，他始終告誡自己，如果有人想要分享毒品，那人絕對不會是個益友，也用他的陽光、正向給自己很大的影響，是很好的榜樣，而蜜拉則稱丹尼「像是一位大哥哥」，兩人都強調從丹尼那兒得到很多的正面助益。

然而這在性侵受害者眼中，當然無法接受，其中之一砲轟艾希頓與蜜拉的告白，和丹尼對她做出的行為一樣噁心，眼看批評聲浪大到難以抵擋，艾希頓與蜜拉也趕快改口，在社群網站上發表新的內容，稱「我們支持受害者」。在宣言中，兩人強調一直以來都是站在受害者這一方，不管過去他們參與的任何活動，或是未來致力的方向都會是如此。他們也有注意到在審判前所發表的信中內容帶來的傷痛，他們只是針對過去20多年來認識的丹尼提供看法，他們沒有質疑審判結果的合法性與有效性。

艾希頓強調信是要寫給法庭人士閱讀、作為量刑的參考，並不是要破壞受害者的證詞或是讓她們再度受到傷害，如果真的造成這樣的後果，他和蜜拉對此道歉，他們的心與任何一位曾經遭到性侵、性暴力、強暴的受害者同在。

丹尼麥斯特森鬧出如此大醜聞，「70年代秀」其他要角都難逃被逼表態，男主角陶佛葛瑞斯的妻子艾許莉也公開發表聲明支持性侵受害者討回公道，他自己則是始終沈默，沒有像艾希頓與蜜拉一樣寫信幫助丹尼爭取從輕量刑，受到網友讚賞：「你是整齣戲裡唯一不讓人作嘔的演員。」

艾希頓庫奇（左）為了幫助老夥伴丹尼麥斯特森，反而招來圍剿。（美聯社）