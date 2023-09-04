人工受孕2次順利懷孕 熊熊傻眼老公只關心這件事

熊熊(卓毓彤)今天公開懷孕喜訊，經紀人透露她懷孕已滿3個月，昨她出席好友張文綺鹽酥雞店開幕活動，面對眾人逼問卻絲毫不漏口風，經紀人解釋因為是好友的場子，怕會喧賓奪主，且熊熊本來就計畫要等到生日這天再公開，熊熊隨後也在自己的頻道分享懷孕的心路歷程。

熊熊2月14日登記結婚，3月便開始第一次植入，可惜宣告失敗，6月份她在做第2次植入前嘗試網路偏方，因為有不少孕媽咪分享，植入前後如果吃麥當勞薯條會提高成功機率，而且不能去鹽，她跟著照做，果然胚胎順利著床，她聽到消息時難掩興奮，老公則非常淡定，只關心是不是會有孕婦停車卡，讓她直呼「好過分的人喔」，老公則解釋自己也很開心，但他只希望老婆身體健康就好，不想給老婆太大壓力。

熊熊認為，第一次植入之所以失敗，可能是因為之前凍的卵品質不是那麼好，還好後來第二次就順利懷上，老公認為求子就順其自然，因為當時看熊熊為了養身體，吃了很多補品導致內分泌失調，也影響到心情，熊熊說「不是吃補品，是因為吃藥打針導致我長痘痘爛臉，所以心情就不好」，她說老公其實沒有一定要生，但始終在身邊陪伴她，讓她覺得十分暖心。