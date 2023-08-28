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獨／8點檔苦情女婚9年生2子「魔化」 撂話：打死不再生

聯合報／ 記者陳慧貞／專訪
陳仙梅擁有2個寶貝兒子。記者沈昱嘉／攝影
陳仙梅擁有2個寶貝兒子。記者沈昱嘉／攝影

8點檔女星陳仙梅2014年與攝影師老公結婚，夫妻倆育有2個寶貝兒子，婚後她將重心轉往家庭，淡出螢光幕長達7年，直到2021年才復出，接連演出兩檔8點檔，無論歌女角色或豪門媳，都逃不過「苦情女」命運，但她卻笑言：「拍戲比帶孩子還輕鬆。」感嘆當媽後，原本的優雅氣質全不見，變成會「吼小孩」的咆哮媽，很多人問她是否拚生女？她撂狠話：「打死都不再生了！」

陳仙梅近期在民視8點檔「市井豪門」中飾演「邱玉英」一角，劇中她為站穩豪門媳地位，將親生女兒送走，在哥哥的幫助下偷抱別人的兒子回家養，故事演變至今，角色為此付出離婚、假千金認親代價，反而是真千金（王瞳飾）在眼前卻不相識：該劇演了200多集，觀眾入戲深，陳仙梅說收到最大效應即是走到哪都有觀眾「提醒」她親生女是誰，令她苦笑：「全世界都知道女兒在身邊，只有玉英不知道..」。

現實生活中，陳仙梅的兩個兒子今年分別9歲、7歲都已上小學，活潑又好動，她透露，以前搭捷運、高鐵時，最討厭小孩吵鬧，也對會在公共場所中罵小孩的媽媽感到無奈，但她帶孩子們回娘家時，看到兒子拿玩具在椅背上滑來滑去，座位上扭來扭去時，「好像屁股長蟲一樣，我就會抓狂，大吼：不要再吵了！安靜！」，表示自己原有社交恐懼症，平日習慣低調，沒想到當媽後卻做了連自己都討厭的事。

陳仙梅承認自己是「虎媽」，對孩子教育相當嚴格，拍戲空檔也會打電話盯小孩功課，「不盯不行啊，他們在班上功課都是前幾名，倒數。」朋友不解她為何讓孩子們念私校，陳仙梅也感嘆雖然私立學校學費高，但有學外語的環境，她認為這點很重要，直呼：「不能讓孩子輸在起跑點。」

陳仙梅自嘲當媽後，昔日優雅氣質全不見了。記者沈昱嘉／攝影
陳仙梅自嘲當媽後，昔日優雅氣質全不見了。記者沈昱嘉／攝影

陳仙梅自認是「虎媽」。記者沈昱嘉／攝影
陳仙梅自認是「虎媽」。記者沈昱嘉／攝影

陳仙梅戲裡苦情，戲外其實是虎媽。記者沈昱嘉／攝影
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