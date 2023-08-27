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強颱蘇拉穿台機率大！東南部首當其衝 熱帶低壓「海葵」恐短時間成颱

「好聲音」暫停播出 網再爆歷屆冠軍「其中一人花1.3億買來」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
「中國好聲音」目前暫停播出。 圖／擷自微博
「中國好聲音」目前暫停播出。 圖／擷自微博

大陸選秀節目「中國好聲音」因為李玟生前錄音檔曝光，被外界痛批是霸凌的兇手，日前浙江衛視宣告節目暫停播出，將會進行相關調查，而網上則有位自稱是節目前製作人爆出，歷屆冠軍中有人是花3千萬人民幣（約1.3億台幣）買來的。

24日有位自稱是「中國好聲音」前製作人的網友，連線某知名博主爆料，「好聲音」11位冠軍中，其中有一位是花3千萬人民幣（約1.3億台幣）買來的，也給出提示是男生、距離現在比較久遠，因此不少網友都在猜測，之後連女生也被懷疑，像是張碧晨、單以純，因為兩人一個是富二代、一個參加節目前就已是職業歌手，比較具有財力。

「中國好聲音」被爆料某一屆冠軍是花錢買來的。 圖／擷自微博
「中國好聲音」被爆料某一屆冠軍是花錢買來的。 圖／擷自微博

「中國好聲音」歷屆冠軍。 圖／擷自微博
「中國好聲音」歷屆冠軍。 圖／擷自微博

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