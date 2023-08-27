「好聲音」暫停播出 網再爆歷屆冠軍「其中一人花1.3億買來」

大陸選秀節目「中國好聲音」因為李玟生前錄音檔曝光，被外界痛批是霸凌的兇手，日前浙江衛視宣告節目暫停播出，將會進行相關調查，而網上則有位自稱是節目前製作人爆出，歷屆冠軍中有人是花3千萬人民幣（約1.3億台幣）買來的。
24日有位自稱是「中國好聲音」前製作人的網友，連線某知名博主爆料，「好聲音」11位冠軍中，其中有一位是花3千萬人民幣（約1.3億台幣）買來的，也給出提示是男生、距離現在比較久遠，因此不少網友都在猜測，之後連女生也被懷疑，像是張碧晨、單以純，因為兩人一個是富二代、一個參加節目前就已是職業歌手，比較具有財力。
郭靜出道至今已16年，2022年更開創自己的副業，與友合作投資開川滷店「麻十七」，一年多來開了6間分店，不料日前則宣告突實體店面結束營業。
女團選秀節目「未來少女」昨播出最新一集，少女們以「穿越到未來」作為構想自由發揮，在演出中注入對於幾年後設定的目標、風格或是領域發展，展現團隊的「全新樣貌」
大陸選秀節目「中國好聲音」因為李玟生前錄音檔曝光，被外界痛批是霸凌的兇手，日前浙江衛視宣告節目暫停播出，將會進行相關調查，而網上則有位自稱是節目前製作人爆出
衛視「一袋女王」從2010年開播至今陪伴觀眾度過13個年頭，日前最後一集錄影，除了主持人曾國城、巴鈺、紀言愷及宇珊，還邀請了六位創造許多高收視
陳妍希與陳曉合作「神鵰俠侶」男女主角小龍女、楊過，劇中深情虐戀，戲外則低調甜蜜，於2015年認愛，隔年結婚，婚後育有一子「小星星」
陸綜「舞台2023」找來了王嘉爾、Ella（陳嘉樺）等人擔任舞台推薦人。在最新一集中，2021年10月陷入小三風波的藝人孟美岐，從4米多（約500公分）的高空直接墜落，讓在評審席的Ella嚇到抱頭睜大眼，驚恐表情變成熱搜。
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