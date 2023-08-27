「一袋女王」播出長達13年 曾國城淚崩向觀眾告別

衛視「一袋女王」從2010年開播至今陪伴觀眾度過13個年頭，日前最後一集錄影，除了主持人曾國城、巴鈺、紀言愷及宇珊，還邀請了六位創造許多高收視「一袋之最」來賓馬力歐、夏宇童、李明川、李懿、撒基努及宋哥，搭配6人過往節目精彩影片一起跟觀眾說再見，本來還因為馬力歐即興搞笑演出大露灰色小褲褲讓現場歡笑聲不斷，下一秒哽咽感謝「一袋女王」，讓巴鈺也忍不住含淚地說：「先說再見，將來還會再見」。

為了這場錄影，主持人曾國城發揮導演功力，從出場介紹、走位位置以及音樂搭配，他一一親自確認，把最後一集所有人的登場，當作頒獎典禮星光大道來進行，光這段彩排就花了近半小時，可見其用心跟不捨。紀言愷和宇珊雖然只參與到最後的299集主持工作，紀言愷說在「一袋女王」工作的這段期間，只要有錄影那週的週一晚上，曾國城一定親力親為先跟節目團隊開會，所以每次週四錄影結束，他不只很有參與感，更覺得「一袋女王」是個有靈魂的作品。宇珊則邊哭邊說到自己在這兩年內跟大家變成家人關係，因為「一袋女王」讓更多人認識她，接到許多工作邀約。

一旁的巴鈺一開始為了安慰滿臉淚水的宇珊，冷靜地說：「這是一個階段性的任務，我們很精彩地打過一場仗，然後也很精彩地完成了它」，但到了告別時刻，她也忍不住哽咽地說自己一直在想要用什麼心情面對最後一集錄影，本來一直都沒想法，直到錄影前看到搭檔曾國城認真指揮排演大家的走位時，她才恍然大悟這就是她想要的結束，「每一個人一樣認真地在工作崗位上，恰如其分扮演好自己的角色。先說再見，將來還會再見」，邊說邊掉淚，害得一旁的曾國城也跟著淚崩，最後在曾國城的帶領下，所有人對著螢光幕外的觀眾揮手感性告別。最終集將於8月28日(一)晚上11點衛視中文台播出。

衛視「一袋女王」謝幕，主持人曾國城(左)淚崩，巴鈺也相當不捨。圖／衛視提供

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