快訊

有助降血壓、預防動脈硬化 心臟科醫師告訴你必買7種護心食物

20年下水11艘驅逐艦 中共海軍落後急起直追 經歷了什麼？

拚公職百百款 有人考20年不放棄 有人重考重分發每考必上

「一袋女王」播出長達13年 曾國城淚崩向觀眾告別

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
衛視「一袋女王」主持群在最終集跟觀眾道別，右起宇珊、巴鈺、曾國城、紀言愷。圖／衛視提供
衛視「一袋女王」主持群在最終集跟觀眾道別，右起宇珊、巴鈺、曾國城、紀言愷。圖／衛視提供

衛視「一袋女王」從2010年開播至今陪伴觀眾度過13個年頭，日前最後一集錄影，除了主持人曾國城巴鈺紀言愷及宇珊，還邀請了六位創造許多高收視「一袋之最」來賓馬力歐、夏宇童、李明川、李懿、撒基努及宋哥，搭配6人過往節目精彩影片一起跟觀眾說再見，本來還因為馬力歐即興搞笑演出大露灰色小褲褲讓現場歡笑聲不斷，下一秒哽咽感謝「一袋女王」，讓巴鈺也忍不住含淚地說：「先說再見，將來還會再見」。

為了這場錄影，主持人曾國城發揮導演功力，從出場介紹、走位位置以及音樂搭配，他一一親自確認，把最後一集所有人的登場，當作頒獎典禮星光大道來進行，光這段彩排就花了近半小時，可見其用心跟不捨。紀言愷和宇珊雖然只參與到最後的299集主持工作，紀言愷說在「一袋女王」工作的這段期間，只要有錄影那週的週一晚上，曾國城一定親力親為先跟節目團隊開會，所以每次週四錄影結束，他不只很有參與感，更覺得「一袋女王」是個有靈魂的作品。宇珊則邊哭邊說到自己在這兩年內跟大家變成家人關係，因為「一袋女王」讓更多人認識她，接到許多工作邀約。

一旁的巴鈺一開始為了安慰滿臉淚水的宇珊，冷靜地說：「這是一個階段性的任務，我們很精彩地打過一場仗，然後也很精彩地完成了它」，但到了告別時刻，她也忍不住哽咽地說自己一直在想要用什麼心情面對最後一集錄影，本來一直都沒想法，直到錄影前看到搭檔曾國城認真指揮排演大家的走位時，她才恍然大悟這就是她想要的結束，「每一個人一樣認真地在工作崗位上，恰如其分扮演好自己的角色。先說再見，將來還會再見」，邊說邊掉淚，害得一旁的曾國城也跟著淚崩，最後在曾國城的帶領下，所有人對著螢光幕外的觀眾揮手感性告別。最終集將於8月28日(一)晚上11點衛視中文台播出。

衛視「一袋女王」謝幕，主持人曾國城(左)淚崩，巴鈺也相當不捨。圖／衛視提供
衛視「一袋女王」謝幕，主持人曾國城(左)淚崩，巴鈺也相當不捨。圖／衛視提供

相關新聞

「一袋女王」播出長達13年 曾國城淚崩向觀眾告別

衛視「一袋女王」從2010年開播至今陪伴觀眾度過13個年頭，日前最後一集錄影，除了主持人曾國城、巴鈺、紀言愷及宇珊，還邀請了六位創造許多高收視

陳妍希PO兒上學影片 制服太亮眼年費百萬學校被起底

陳妍希與陳曉合作「神鵰俠侶」男女主角小龍女、楊過，劇中深情虐戀，戲外則低調甜蜜，於2015年認愛，隔年結婚，婚後育有一子「小星星」

影片流出！孟美岐從4米高空墜落 Ella台下直擊嚇瘋

陸綜「舞台2023」找來了王嘉爾、Ella（陳嘉樺）等人擔任舞台推薦人。在最新一集中，2021年10月陷入小三風波的藝人孟美岐，從4米多（約500公分）的高空直接墜落，讓在評審席的Ella嚇到抱頭睜大眼，驚恐表情變成熱搜。

男星頂高學歷入行到阿姑家洗魚缸 超狂背景曝光

阿Ken林暐恆入行20年，除了搞笑模仿主持之外，還當電影導演，日前他擔任知名製作人「阿姑」周遊「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會主持人，原來雙方還有一段不為人知的過往。

獨／張翰拚一年半拿碩士學位 為女兒教育一家移居台東

49歲男星張翰出身演藝世家，父親是資深藝人張國柱，弟弟是金馬影帝張震，他本身除了演戲也是導演，曾在北京電影學院導演系進修的他，疫情期間重回校園，今年順利取得世新大學廣播電視電影學系碩士學位，成為楊潔玫等人學弟。

宮崎駿「御用歌姬」井上杏美突發腦溢血 急送醫手術成功

曾多次為日本動畫大師宮崎駿動畫作品，演唱過主題曲的日本女歌手井上杏美，被外界稱為「宮崎駿御用歌姬」，26日傳出突發腦溢血緊急送醫，隨後經紀公司也證實此事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦