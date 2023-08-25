麻衣重回台灣演藝圈！正式亮相無預警淚灑記者會

佐藤麻衣睽違10年，正式重返演藝圈。她今天出席日本頂級燕窩品牌活動，透露現在生活重心都放在家庭和孩子身上，這8年來深有所感，也很認同品牌理念，才決定成為品牌好友。

品牌社長表示，自己也是來自單親家庭，麻衣的辛苦和壓力他完全理解，也知道她堅持給孩子最好的生活環境，因此促成這次合作。

麻衣聽到社長的溫暖鼓勵，忍不住淚灑記者會。她結束和王泉仁的婚姻後，如今重拾藝人身份，沒了豪門媳婦光環，要靠自己的力量展開第二人生。

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