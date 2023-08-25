顧寶明第三任妻子領走千萬遺產被起訴 愛女發聲回應了

顧寶明去年3月因心肺衰竭過世，但女兒卻對繼母提告，認為她將父親留下的上千萬銀行存款分次轉入自己個人帳戶，台北地檢署偵結，認定陳女涉嫌偽造文書及侵占顧寶明遺產共1058萬3320元，將陳女依法起訴並建請法院宣告沒收不法所得。

檢方調查，顧寶明過世後，女兒顧乃玠負責處理父親遺產，竟發現在父親過世後10天，繼母將父親華南銀行700萬元銀行定存解約，連同原本200多萬的活存，透過網路銀行，匯入自己銀行帳戶。另外，顧寶明證券戶內的台積電、兆勁、達欣工等3檔股票同樣遭人賣出，顧乃玠不滿父親遺產遭陳女侵占提告，陳女到案後，主張與顧寶明堅財產為夫妻共有，否認侵占、偽造文書等犯行。

對此，女兒顧乃玠也回應了。據「三立新聞網」報導，顧乃玠表示看新聞才知道此事，事情已經進入司法程序，不方便再多說什麼。

udn討論區