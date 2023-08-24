獨／雙親離婚30年…父中風後求照顧 阿嬌一心態獲激賞
阿嬌今年做出重大決定，帶著一雙早已離異，又突然相聚的父母，舉家搬到台南定居，她說：「離婚30年，他們一開始完全不講話，連吃飯時間都會避開，關係如室友，是世上最熟悉的陌生人。」
阿嬌曾在三立跟陳博正主持12年的行腳節目「台灣尚青」，近年改當演員，爸媽早在她學校畢業時就已離異，母親一直跟她同住，父親則在高雄過自己生活，4年前，兩老一個罹癌、一個開刀，父親提出投靠女兒同住的想法，她跟媽媽商量，母親體諒後才同意，但年輕時的裂痕一時難以修補，吃飯時間爸爸會刻意避開。阿嬌看著兩個最親的人一直彆扭，想辦法當好其中的調劑，兩人的關係才稍稍好轉。
曹蘭、田麗都在50多歲移居離開台北，赴台東過退休生活。阿嬌一開始也憧憬台東，覺得7個家人住在台北的透天厝太擠了，而且父母都80好幾，爬樓梯也不方便，和小她8歲的攝影師老公思考赴台東看房，她說：「花東很好，但住的地方離醫院開車都有一段距離，基於醫療考慮暫緩。後來我演的舞台劇巡迴到我成長的地方台南1個月，我們都覺得台南挺好的，不過當年離開後早已沒房子了，今年1月找到住所，才全家搬過來。」
阿嬌舞台劇去年結束巡演，手上拍的3部戲陸續在下半年及明年上檔，上工時她必須搭高鐵往返北、南，她笑說，「爸媽房間就在對門，彼此還是不說話，我是他們居中的連結，我北上工作時，他們各自去買菜然後跟我報銷，數字還要除以2，數得很清楚，有時還會為了5元沒搞清弄得心底不舒服，我知道，經過這麼多年，他們心底還是有怨，只是看我面子，不讓我煩心」。
她老公本來三立攝影師，當年透過陳博正的牽線，最終結為連理，婚姻路走過15年，至今恩愛如昔，老公擅長拍照，社交平台上，都是他們一起旅行留下的美好回憶。
▪台Burberry偷拍VIP公審 男星控對方「甩鍋行為」
▪偷吃許志安神隱4年！黃心穎遭爆已婚「突鬆口9字」
▪太尷尬！歐陽娜娜「腰間肉溢出」畫面瘋傳
▪知名主持人為李玟發聲！7分鐘片痛訴：她不該被這樣對待
▪郭台銘曬亡妻舊照惹風波 曾馨瑩「情緒寫臉上」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言