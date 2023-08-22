林心如女兒正面照曝光 她看開回應：可以幫忙馬賽克嗎？

林心如和霍建華2016年結婚，婚後育有1女「乖乖」，一家三口幸福和樂。如今女兒已經上小學一年級，日前有網友又曝光她女兒的正面照，大作文章。林心如22日出席喜憨兒中秋禮盒公益活動時提到此事表示，之前還會很生氣但是現在想法比較看開，「如果真的要PO可以馬賽克臉嗎！」。

林心如說：「家長還是希望保護自己小孩，希望她在正常平凡環境下長大，希望大家體諒這一分心，如果真的要PO可以馬賽克臉嗎！」她表示現在想法比較看開，不能因為不想曝光就不帶她出門，只能盡量小心一點把心放寬，在能保護的情況下保護她。

她說同學的家長都知道女兒的爸媽是誰，自己也常和她同學得媽媽吃早餐，「我們不會避諱什麼，校外教學大家主動說要幫女兒擋，真的都對我們滿好的。」

今天七夕霍建華在大陸拍戲，林心如說兩人比較重視2月14的情人節，倒是這兩個月女兒放暑假她也排開工作，陪女兒到日本迪士尼和夏威夷度假，為了女兒甘願在大熱天下排隊只為了玩幾分鐘的遊樂設施，不過女兒顯然比較喜歡氣候宜人的夏威夷，林心如說：「迪士尼我真的是翻白眼，可是妳還是要排，小朋友還是很多不能玩，隔天我腳痠到爆。」表示女兒已經圓夢扮成小美人魚當公主，願望達成了，短期內應該不用去迪士尼了。

女兒如今是小一新鮮人，昨天有點開學症候群，但小孩適應能力滿快的，而她也差一天開工，母女都開始忙碌。她製作的新戲「有生之年」下月將開播，她說是第一次跟孫可芳合作，今天傳出她被男友劉冠廷求婚成功，表示下個月記者會大家可以好好問她一下。對新戲和「華燈初上」的不同？她表示新戲主要講家庭溫暖和男性為主的題材，也讚美吳慷仁和鄭元暢的表現這次都會很不一樣。

喜憨兒X幾米X林心如 暖心代言宣傳喜憨兒中秋禮盒。記者吳致碩／攝影

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