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「好聲音」燒到那英！被控「毀掉姚貝娜」 告別式痛哭

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
姚貝娜2015年1月16日因乳癌復發病逝。圖／摘自微博
姚貝娜2015年1月16日因乳癌復發病逝。圖／摘自微博

李玟（CoCo）疑似生前控訴大陸節目「中國好聲音」的音檔外流數日，話題持續延燒，像是冠軍內定、砸錢讓導師轉身等內幕接連爆出，擔任數屆導師的那英也被起底黑歷史，疑似欺壓已故大陸歌手姚貝娜。

姚貝娜在「中國好聲音」第2季加入那英戰隊，人氣一飛衝天，一路晉級到那英組冠軍之戰，卻在比賽前夕面臨那英的換歌要求，最終以席琳狄翁金曲中難度甚高的「All By Myself」出戰。當年她慘遭淘汰後放聲大哭，悲痛到直接甩開那英的手，事後也傳出黑幕說，指出她婉拒那英公司的邀約，所以才會遭到報復，事後姚貝娜澄清甩手畫面是被節目組惡意剪輯，仍無法澆熄粉絲對那英的不滿。

姚貝娜擁有不俗的歌唱實力，比賽前就應邀演唱電視劇「後宮甄嬛傳」片頭曲與插曲，無奈乳癌在2014年復發，癌細胞轉移到大腦和肺部，於2015年1月不治離世。後來那英出席她的告別式，讚頌姚貝娜是真正用生命在唱歌的歌者，致詞時難過到痛哭流涕，卻被網友氣批很會演戲。

雖然「中國好聲音」黑料不斷，但最新一季的新一集收視再攀顛峰，部分網友揚言抵制贊助商，湧入社群痛罵逼得贊助商關閉留言功能。另外「中國長春城市生活廣播」開出第一槍，今在微博發表聲明：「《先鋒1063》，永不合作《中國好聲音》，特此聲明。」成為首個公開婉拒未來合作的單位。

那英擔任數屆「中國好聲音」導師。圖／摘自微博
那英擔任數屆「中國好聲音」導師。圖／摘自微博

姚貝娜當年慘遭淘汰後放聲大哭，悲痛到直接甩開導師那英的手。圖／摘自微博
姚貝娜當年慘遭淘汰後放聲大哭，悲痛到直接甩開導師那英的手。圖／摘自微博

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