快訊

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
王澤鵬與李玟。 圖／擷自YouTube
王澤鵬與李玟。 圖／擷自YouTube

李玟生前一段控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發熱議，而當時李玟心疼自己的學員，盡力為他們爭取公平比賽的機會，其中包含了怒遣責節目製作單位比賽規則不公，讓學員周菲戈差點被淘汰，還有最後總決賽表演時原本安排與學員王澤鵬站在一起，好讓腳受傷的李玟能有人支撐，不過最後王澤鵬被製作單位CUE走，讓李玟只能獨自一人站在舞台上表演，最後撐不住跌倒。

有不少網友湧入兩人的微博，質疑他們沒有跳出來發聲，枉費李玟為他們連命都不要的支持爭取機會，痛批他們「忘恩負義」、「一個自私的人」，兩人在得知李玟離世的消息後，周菲戈曾發文哀悼「老師 …. ​」，王澤鵬也發文「一路走好，老師……」還曬出當實李玟要開刀治療腳傷，他曾傳訊息給李玟加油打氣的訊息截圖。

這幾日面對網友的質疑與不滿，王澤鵬20日清晨發出長文回應，並曝光當時那幾天他與李玟的對話截圖，談到在總決賽錄製前兩天，總共進行過3次彩排，他只有在12日第一次彩排時，有與李玟一起，當時就是定歌、定key，其餘時間都沒能與李玟碰上面，13日進行第二次彩排時，沒有見到李玟出現，他一人獨自彩排，現場交代了走位、定點的機位，直到後來看到李玟傳來的訊息才知，她一直沒有收到工作人員通知彩排的時間。

到了14日節目錄製當天，一大早就起床進行妝髮，9點開始彩排，而進到門口時就被沒收手機，所以錯過了李玟給他發的重要資訊， 包括腿傷，給他加油打氣以及需要更改的合唱細節與走位細節，工作人員也未跟他提到，下午開始正式錄影，他按照之前彩排的走位全程背對李玟，直到唱完轉向頭走向ending位時，才看到李玟已坐在地上，他與主持人華少把李玟攙扶起來，完成最後的訪問環節，然後與李玟的團隊人員一起扶著她走向導師座位，最後錄完節目到晚上10點拿回手機，才看到李玟傳給他的訊息。

最後王澤鵬痛心吐露心聲「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦，這段時間度日如年，反復聽著老師這一條條長語音，一聲聲加油打氣與叮囑，她給我的溫暖是我此生的福氣，也更讓我無時不刻心如刀絞，我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心，未見端倪。老師的話在我心裡生了根，教我成長放下怯懦，去面對一切，有勇氣陳述事實，為我敬愛的CoCo老師，也為自己。」

王澤鵬（右）、周菲戈（左）。 圖／擷自臉書
王澤鵬（右）、周菲戈（左）。 圖／擷自臉書

王澤鵬發出長文回應。 圖／擷自微博
王澤鵬發出長文回應。 圖／擷自微博

相關新聞

袁惟仁「吐滿地黑血」仍防著老婆 陸元琪心死：一點尊嚴都沒有

陸元琪與袁惟仁在2016年離婚，日前她上節目談到這段婚姻，只有前半年是甜蜜的，之後生完第二胎時就發現前夫袁惟仁外遇，在這過程中自覺得忍到沒有尊嚴。

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

李玟生前一段控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發熱議，而當時李玟心疼自己的學員，盡力為他們爭取公平比賽的機會，其中包含了怒遣責節目製作單位比賽規則不公

劉雨柔首吐離婚真實內幕 前夫這個舉動讓她太心寒

劉雨柔去年宣布和黃育仁離婚，結束6年婚姻，她日前上TVBS「女人我最大」提到婚變原因，坦言當時她遇上拳擊館偷拍事件，前夫不顧她的感受，繼續在該拳擊館教課，並為了紀錄片宣傳接受採訪，還談到她的偷拍事件，無異是在她傷口上灑鹽，也讓她心寒決定離婚

海外選手再曝「好聲音」選秀黑幕 扯出張惠妹道歉：不是你唱得不好

李玟生前一段控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發熱議，此後有多位曾經參加過該節目的學員紛紛跳出來揭露內幕，一位澳洲籍的華人梁曉珺19日也出面爆料，製作單位疑收錢內定的內幕。

65歲「霸王花女神」胡慧中突現身合體朱延平 驚人樣貌曝光

兩岸電影展在繼上個月在台北落幕後，日前於中國四川雅安揭幕，除了台灣影人朱延平、傅孟柏、方志友、黃瀞怡、游安順、謝瓊煖、張...

AKIRA實境節目作客秀兒子照 林心如笑喊願當親家

實境節目「光開門就很忙了」最新一集邀請林志玲的日本丈夫AKIRA，擔任民宿小幫手。AKIRA對於照顧寵物們表現得非常熟練，林心如還跟他聊起父母經，笑說願意結為親家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦