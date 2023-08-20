李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

李玟生前一段控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發熱議，而當時李玟心疼自己的學員，盡力為他們爭取公平比賽的機會，其中包含了怒遣責節目製作單位比賽規則不公，讓學員周菲戈差點被淘汰，還有最後總決賽表演時原本安排與學員王澤鵬站在一起，好讓腳受傷的李玟能有人支撐，不過最後王澤鵬被製作單位CUE走，讓李玟只能獨自一人站在舞台上表演，最後撐不住跌倒。

有不少網友湧入兩人的微博，質疑他們沒有跳出來發聲，枉費李玟為他們連命都不要的支持爭取機會，痛批他們「忘恩負義」、「一個自私的人」，兩人在得知李玟離世的消息後，周菲戈曾發文哀悼「老師 …. ​」，王澤鵬也發文「一路走好，老師……」還曬出當實李玟要開刀治療腳傷，他曾傳訊息給李玟加油打氣的訊息截圖。

這幾日面對網友的質疑與不滿，王澤鵬20日清晨發出長文回應，並曝光當時那幾天他與李玟的對話截圖，談到在總決賽錄製前兩天，總共進行過3次彩排，他只有在12日第一次彩排時，有與李玟一起，當時就是定歌、定key，其餘時間都沒能與李玟碰上面，13日進行第二次彩排時，沒有見到李玟出現，他一人獨自彩排，現場交代了走位、定點的機位，直到後來看到李玟傳來的訊息才知，她一直沒有收到工作人員通知彩排的時間。

到了14日節目錄製當天，一大早就起床進行妝髮，9點開始彩排，而進到門口時就被沒收手機，所以錯過了李玟給他發的重要資訊， 包括腿傷，給他加油打氣以及需要更改的合唱細節與走位細節，工作人員也未跟他提到，下午開始正式錄影，他按照之前彩排的走位全程背對李玟，直到唱完轉向頭走向ending位時，才看到李玟已坐在地上，他與主持人華少把李玟攙扶起來，完成最後的訪問環節，然後與李玟的團隊人員一起扶著她走向導師座位，最後錄完節目到晚上10點拿回手機，才看到李玟傳給他的訊息。

最後王澤鵬痛心吐露心聲「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦，這段時間度日如年，反復聽著老師這一條條長語音，一聲聲加油打氣與叮囑，她給我的溫暖是我此生的福氣，也更讓我無時不刻心如刀絞，我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心，未見端倪。老師的話在我心裡生了根，教我成長放下怯懦，去面對一切，有勇氣陳述事實，為我敬愛的CoCo老師，也為自己。」

王澤鵬（右）、周菲戈（左）。 圖／擷自臉書

王澤鵬發出長文回應。 圖／擷自微博

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