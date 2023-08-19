林心如、霍建華女兒被虧「質量下降」 網友一面倒嗆聲
林心如與霍建華的女兒「小海豚」今年2月被曝慶生照，讓林心如罕見火大發文：「每個人都有自己想要保護的人事物，尊重隱私很難嗎！」不過照片仍在微博上流傳，日前又有娛樂博主「艾瑪衝浪菌」po出來做文章，形容：「霍建華的基因強大啊，孩子和他一個模子刻出來的！是不是年紀大了生小孩質量下降了啊，咋看起來怪怪的？」但慘遭其他網友批評。
網友一面倒批評該博主：「明星的孩子是素人吧，你貼這種偷拍圖經過她父母同意了嗎？還各種鏡像翻轉銳化以後點評長相 。勸刪哈。」、「指指點點小孩子容貌，博主很有出息。」、「人家還沒長開，隨便評論一個小孩的長相不好吧。」、「路人都覺得很好看啊。」也有很多網友認為照片經過修圖，「最近好多這種，為了流量把漂漂亮亮的照片P得很難看，原照片很好看的，這是故意的。」、「我覺得這是美顏效果的問題吧，看看把霍建華和林心如都拍變形了，更何況孩子！」
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