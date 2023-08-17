快訊

日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

日職／真的打到台灣！王柏融首轟炸裂 新庄剛志握手致意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

音檔曝光！李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 揭跌坐台上真相

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。圖／摘自微博
李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。圖／摘自微博

天后李玟上月5日離開人世，享年48歲。她生前在錄製節目「中國好聲音」時曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博上曝光一段疑似她的語音，她聲淚俱下表示在「好聲音」錄製期間站在台上被工作人員羞辱，此語音一出，大批網友紛紛為她抱不平，要製播節目的浙江衛視出面說清楚。

在這段9多分鐘的錄音檔裡，疑似李玟的聲音非常激動地說自己非常喜歡「好聲音」這個節目，想要幫助熱愛音樂的參賽者，所以在連合約價碼都不知道的情況下，答應上這個節目，她非常用心對待，連自己當時罹患乳癌、被醫生勸不要去都不聽，就是想要用自己的力量幫助他們，沒想到，節目組的人卻非常壞，讓她相當傷心。

她說她質疑賽制不公，竟被工作人員動手拉下舞台，「因為那一天她們要動手，她們跟我就不客氣，他們說你必須要離開這個舞台，你知道嗎？」她說自己當時的身體都被節目拖垮了，也沒有停止過傷心，工作人員卻只想趕她走，「導演的左右手他們說你要馬上離開，你再不走的話我叫保安來，28年從來沒有人這樣跟我說。」

李玟還提到，決賽時她因左腿的傷站不穩，需要隊員澤鵬站在旁邊攙扶，本來都跟導演組講好了，對方也都承諾，結果開錄後工作人員竟然把澤鵬cue走，她留在舞台上硬撐，最後跌倒。

而去年就有網友爆料李玟被製作單位欺負，本來就有腳傷的她被更改走位，最後跌坐在地上。如今對照，就是在講同一件事。這段語音被公開後，大批網友要為李玟討公道，要浙江衛視給個說法。

相關新聞

音檔曝光！李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 揭跌坐台上真相

天后李玟上月5日離開人世，享年48歲。她生前在錄製節目「中國好聲音」時曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博上曝光一段疑似她的語音，她聲淚俱下表示在「好聲音」錄製期間站在台上被工作人員羞辱

陳建州被傳喚雨中比讚 大牙發文「走出名叫勇敢的路」吐心聲

大牙（周宜霈）發文控遭黑人陳建州訴性騷，卻被告刑事誹謗，昨（16）日陳建州接受傳喚現身台北地檢署，結束庭訊離去時，在滂沱大雨中比讚鞠躬，引起熱議。而大牙今（17）日於社群平台發文，寫下：「因為臉上的笑

戀情遭小S當面唱衰「我就賭半年後」 陳慕不滿反擊

陳慕和珍琳日前錄東森「小姐不熙娣」，這也是兩人認愛後首次同台，還說主持人小S正是兩人的媒人，因為他看到播出後竟反覆夢見珍琳，兩人節目上大方放閃，但有「仙姑」稱號的小S卻直言「時間可以證明一切，我就賭半

黃嘉千不忍了現身落淚 對決夏克立5字親吐離婚進度

黃嘉千、夏克立去年7月爆發婚變後，16年異國婚玩完，雙方對簿公堂官司纏訟至今，近日男方頻開直播放話被黃嘉千安插經紀人，過著向老婆「領薪水」的日子，雙方口水大戰打得難分難捨，17日黃嘉千出席主演舞台劇「

「權力遊戲」牧羊人達倫肯特驟逝 曾患罕病「不能曬太陽」

39歲英國男星達倫肯特出道多年，也曾在知名影集「冰與火之歌：權力遊戲」（A Game of Thrones）中飾演「牧羊人」一角，他的經紀公司昨日公告，達倫已在11日於親友的陪伴下離世，享年39歲。雖

馬國畢酒駕緩起訴繳庫4萬 虛心接受「深感抱歉」

藝人馬國畢11日凌晨開車遭警方攔查並實施酒測，酒測值達每公升0.3毫克，被依公共危險罪移送台北地檢署偵訊後請回。今(17日)北檢偵結，依公共危險罪將他緩起訴1年，並支付公庫4萬元；馬國畢透過經紀人回應

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦