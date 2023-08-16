禾浩辰認了戀情「發展中」！靠這件事搭上毛弟前女友吳品潔
32歲的禾浩辰去年爆出和交往4年的鬼鬼吳映潔分手後，這一年來工作滿檔，受訪時都稱自己單身，不過被「CTWANT」周刊拍到與小3歲的吳品潔走得近，對此，雙方經紀人也異口同聲表示：「他們是正在發展中的朋友，希望大家給他們一點空間。」認了戀情。
禾浩辰與吳品潔2019年曾合作「你有念大學嗎？」，而當時女方正與「毛弟」邱宇辰傳出假戲真做。禾浩辰與吳品潔近來則似乎因潛水興趣走得近，禾浩辰透過經紀人大方回應戀情發展中，他也曾在受訪時表示，身為公眾人物，不介意感情受到關注，也會樂於分享，不過也不會刻意放閃，因為也會「想太多」，擔心影響到另一半或對方的家人。
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