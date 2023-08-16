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感情生變？王陽明與蔡詩芸「IG零互動」4個月 網搜蛛絲馬跡議論紛紛

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感情生變？王陽明與蔡詩芸「IG零互動」4個月　網嘆：還要相信愛情嗎

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
王陽明與蔡詩芸結婚近8年。 圖／聯合報系資料照
王陽明與蔡詩芸結婚近8年。 圖／聯合報系資料照

王陽明蔡詩芸結婚近8年，平常不時會在社群貼出放閃照，但近來網友發現兩人已有4個月沒在社群發同框照或互動，懷疑兩人感情是否生變。

Dcard上有網友發文提問「王陽明跟蔡詩芸是不是分居了啊？」並提到「因為之前覺得他們夫妻相處很甜蜜，所以有追蹤他們的ig 但我發現他們已經一個多月沒有互讚了，然後也沒有發合照，感覺感情好像有點變化」，其他網友也有發現「前陣子Dizzy 限動有發比較負面的文字 但一下就刪掉了 那時就覺得怪怪的」、「上禮拜蔡有發限時說2023很糟糕（黑底小字），但沒有表明發生了什麼事情」、「前幾天女生發了些『看似』emo的文（會說看似是因為她用黑底，字縮小到我截圖後再放大也看不清楚，又無法翻譯）」。

有網友就哀嘆「如果連這對都出狀況，還要相信愛情嗎」，不過也有網友認為「應該是吵架啦！夫妻都會這樣」、「我感覺是沒事，看了一下蔡的ig，感覺是蔡把個人ig當作是宣傳個人專輯作品跟代言廣告，說不定她自己有小帳是鎖起來分享自己跟小孩老公生活～」。

另外從兩人的IG上來看，王陽明在蔡詩芸4月生日當天，還有發文祝賀並曝光兩人同框照，而蔡詩芸也有留言回應，女方的IG則是今年2月14日情人節時有發兩人跳舞的影片。

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