恭喜！曾治豪宣布結婚 老婆是黑澀會美眉

賀一航兒子曾治豪今在臉書公開結婚喜訊，正式升格人夫，老婆正是黑澀會美眉Meggy，他表示如今擁有了家庭，也是甜蜜責任的開始，網友也紛紛獻上祝福。

以下為臉書全文：

是的，2023年，我已經成為人夫了❤️

擁有了自己的家庭🏠也是甜蜜責任👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻的開始

今年對我來說，是特別具意義的一年，不只是身分成長蛻變🫡也是生命的見證🤙🏻

讓我更多更多地經歷與順服🫶🏻

感謝主🙏🏻賜給我一位擁有共同信仰的好太太👩🏻

這些日子以來，無論我們在溝通任何事情與磨合的過程當中，都不曾有過爭吵🧏🏻‍♂️

只有更多的同理與愛🩷這真的很不容易！

願大家都能親近神✝️得到這份神✝️

賜下家庭🏠的喜悅😌與祝福🥳

再一次感謝各方親朋好友、藝能界的大哥大姊前輩、媒體朋友..等的關心與勉勵🙇🏻🙇🏻‍♂️

得著賢妻的，是得著好處，也是蒙了耶和華的恩惠。(箴言書18章22節)

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