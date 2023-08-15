恭喜！曾治豪宣布結婚 老婆是黑澀會美眉
賀一航兒子曾治豪今在臉書公開結婚喜訊，正式升格人夫，老婆正是黑澀會美眉Meggy，他表示如今擁有了家庭，也是甜蜜責任的開始，網友也紛紛獻上祝福。
以下為臉書全文：
感謝大家的關心與祝福，我們都收到了🥰
是的，2023年，我已經成為人夫了❤️
擁有了自己的家庭🏠也是甜蜜責任👩🏻❤️💋👨🏻的開始
今年對我來說，是特別具意義的一年，不只是身分成長蛻變🫡也是生命的見證🤙🏻
讓我更多更多地經歷與順服🫶🏻
感謝主🙏🏻賜給我一位擁有共同信仰的好太太👩🏻
這些日子以來，無論我們在溝通任何事情與磨合的過程當中，都不曾有過爭吵🧏🏻♂️
只有更多的同理與愛這真的很不容易！
願大家都能親近神✝️得到這份神✝️
賜下家庭🏠的喜悅😌與祝福🥳
再一次感謝各方親朋好友、藝能界的大哥大姊前輩、媒體朋友..等的關心與勉勵🙇🏻🙇🏻♂️
得著賢妻的，是得著好處，也是蒙了耶和華的恩惠。(箴言書18章22節)
#人夫 #家庭 #夫妻 #family #甜蜜的負擔 #婚姻關係
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