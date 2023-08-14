張艾嘉要當婆婆了！獨子Oscar年底迎娶中國超模
張艾嘉32歲的兒子Oscar（王令塵）傳出喜訊，預計要在12月2日與超模女友游天翼結婚，會在香港舉行婚宴，他身邊友人證實這個消息，看來張艾嘉將升格為婆婆。
據「壹蘋新聞網」報導，Oscar與中國超模女友游天翼已交往6年，原本2年前要在Oscar滿30歲時結婚，但因為疫情關係而打亂計畫，如今確定要在12月2日於香港舉辦盛大婚宴，到時除了張艾嘉夫婦商界及演藝圈的好友出席外，Oscar本身也與不少大咖明星，像是彭于晏、周興哲、許光漢、周杰倫、陳柏霖、王陽明、潘瑋柏等有私交，因此到時婚宴可說是星光熠熠。
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