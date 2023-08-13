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新聞眼／政府顧面子 業者早失信心

聯合報／ 記者周湘芸邱瓊玉
行政院長陳建仁（中左一）、總統府秘書長林佳龍（中左二）、交通部長王國材（中左三）、財政部長莊翠雲（中右二）與台灣觀光協會長葉菊蘭（中右一），4日上午出席台灣觀光協會與交通部觀光局主辦的「台灣美食展」，為台灣美食展進行開幕儀式，推廣台灣的觀光與美食。 記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（中左一）、總統府秘書長林佳龍（中左二）、交通部長王國材（中左三）、財政部長莊翠雲（中右二）與台灣觀光協會長葉菊蘭（中右一），4日上午出席台灣觀光協會與交通部觀光局主辦的「台灣美食展」，為台灣美食展進行開幕儀式，推廣台灣的觀光與美食。 記者黃義書／攝影

疫後觀光復甦，各國無不抓緊機會搶賺觀光財，中國大陸十日才宣布開放陸客團可赴美日等七十八國，美國立刻宣班增開客運航班，反觀台灣，邊境開放腳步慢人一拍，對國際觀光客招手的獎勵促銷力道又不足，也難怪地方政府乾脆自力救濟，自己推促銷拚觀光，只是看在旅行業者眼裡，難免對蔡政府感到心寒。

交通部長王國材喊出年底六百萬人次國際觀光客目標，強調即便沒有陸客，年底仍可達標。不過，台灣在疫情前，一年旅客人次高達一千一百多萬，即便是恢復到六百萬人次，也只是疫情前一半的水準；反觀鄰近的日本，早在今年第一季就恢復疫情前一半水準，光是上半年訪日外國旅客人數就破千萬，台灣觀光復甦的速度似乎太慢了。

尤其疫後各國邊境陸續開放，我國觀光逆差早已成不爭事實，難道政府對於達疫情前一半的六百萬人次目標就有所滿足？

當各國紛紛趁疫情三年多期間，提升觀光資源，打造新景點，台灣卻未能看到觀光資源的實質提升，當各國都在進步時，台灣的原地踏步，相較之下明顯落後，難怪從地方政府到觀光業者都著急，不是主動到國外參加旅展、交流，就是祭出獎金吸客自救，就怕在疫後開放首年，各國在迎接旅遊潮的同時，流失應有的觀光財。

觀光業過去三年配合政府防疫政策，小至虧損、大至倒閉，無一倖免，疫後政府雖多次感謝業者苦撐，但開放進程緩慢、政策綁手綁腳，看不出要大力協助復甦的決心。蔡政府拒絕陸客或許未在兩岸間失去政治面子，但在國內觀光業者心中，對政府的信心早已蕩然無存。

陸客 觀光 疫情 交通部長 王國材 邊境開放

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