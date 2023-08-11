聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸再開放團客遊 不含台灣

聯合報／ 記者謝守真周湘芸陳政錄／綜合報導
大陸文旅部公布第三批出境團隊遊國家名單，激勵大陸旅遊、民航類股直線走揚。圖為旅客正在北京大興機場出發層辦理登機手續。中新社
大陸文旅部公布第三批出境團隊遊國家名單，激勵大陸旅遊、民航類股直線走揚。圖為旅客正在北京大興機場出發層辦理登機手續。中新社

大陸文旅部昨宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括：日本、南韓、美國、英國、德國、澳洲等，共七十八國。但大陸迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊，令台灣旅遊業者不滿，質疑我政府未釋出善意，導致雙方僵持不下，根本在懲罰業者；以觀光為主的地方縣市則感到失望，希望能早日盼到陸客。

目前大陸尚未開放陸客組團赴台灣觀光旅遊；台灣也未開放國民以團體旅遊方式赴陸旅遊，國人只能透過自由行方式前往大陸旅遊；大陸民眾若欲來台，則需要專案提出申請。

大陸迄今已開放138個國家

製表／生活文教中心、大陸中心
製表／生活文教中心、大陸中心
大陸文旅部今年二月六日宣布恢復首批廿國出境跟團遊，包括：泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等國；文旅部同日還單獨宣布港澳一併恢復出境遊。隨後又於三月十日開放第二批四十國，包括：法國、義大利、西班牙等。

加上此次新開放的名單，大陸迄今已開放團客前往全球一三八個國家（地區）旅遊。

文旅部恢復第三批出境團隊旅遊業務的消息發布後半小時內，大陸旅行業火速上線眾多相關產品。線上旅遊平台「馬蜂窩」站內相關海外旅遊目的地熱度平均漲幅超過百分之一百五十，其中日本以高達百分之三五○的瞬時訪問熱度高居榜首。大陸的旅遊股、航空股也應聲大漲。

第一財經報導，在大陸發布擴大開放出境遊國家名單後，目前以「十一」時段最受關注，日、澳、紐等國家的旅行團產品熱度狂飆。今年中秋節落在九月底連同大陸「十一」長假，將從九月廿九日至十月六日，共計將連放八天，將是疫後最熱門的出國遊時段。

不過，台灣仍未包含在昨天大陸公布恢復團體遊名單，連綠營也有立委呼籲兩岸應盡快協商雙向觀光。陸委會發言人詹志宏昨表示，我方主管機關已一再透過管道向對岸表明主張，但都沒收到正面回覆。

交部：朝團客雙向開放努力

交通部觀光局表示，觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）持續溝通中。交通部長王國材年初設下今年來台觀光客達六百萬目標，包含一百萬陸客，不過今年已過大半，兩岸遲未開放團體旅遊，王國材說，仍朝團客雙向同時開放努力中。

陸客 觀光

延伸閱讀

大陸禁團客赴台 陸委會：對等開放觀光未獲回應

行人地獄820跨黨派凱道大遊行 王國材：建議虛心接受

柯文哲批前瞻變「錢沾」 王國材：環狀線即申請中央補助

李孟居已刑滿離境大陸 陸委會：對岸未向我方通報

相關新聞

陸再開放團客遊 不含台灣

大陸文旅部昨宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括：日本、南韓、美國、英國、德國、澳...

陸客出國沒台灣 侯友宜：下架民進黨讓兩岸好好對話

大陸文旅部10日宣布，即日起恢復旅行社經營中國公民出國共78國，但大陸迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊。國民黨總統參選人侯友...

陸觀光開放又沒台灣 陸委會：一直溝通對岸都未回覆

中國大陸文旅部10日宣布，第三批恢復旅行社經營出境團隊旅遊業務的名單，包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含...

開放出境旅行團至美日韓等地 陸外交部這麼說

大陸文旅部宣布，10日起開放包括日本、南韓、美國等共計78國的出境旅行團禁令。對此，大陸外交部發言人表示，希望出境遊客做...

陸客恢復到78國旅遊不含台灣 立委：和台灣政府態度有關？

中國大陸宣布恢復陸客赴美日韓等，共78國旅行，卻未包括台灣。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，兩岸觀光交流停擺不只不利於旅...

陸恢復陸客團沒台灣 時力立委：不會造成經濟傷害

中國大陸文選部今天公布第三批恢復出境旅遊目的地名單，時代力量立委陳椒華表示，中共官方不願意開放中國人民來台旅遊，表面上是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦