陸再開放團客遊 不含台灣

大陸文旅部昨宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括：日本、南韓、美國、英國、德國、澳洲等，共七十八國。但大陸迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊，令台灣旅遊業者不滿，質疑我政府未釋出善意，導致雙方僵持不下，根本在懲罰業者；以觀光為主的地方縣市則感到失望，希望能早日盼到陸客。

目前大陸尚未開放陸客組團赴台灣觀光旅遊；台灣也未開放國民以團體旅遊方式赴陸旅遊，國人只能透過自由行方式前往大陸旅遊；大陸民眾若欲來台，則需要專案提出申請。

大陸迄今已開放138個國家

製表／生活文教中心、大陸中心 大陸文旅部今年二月六日宣布恢復首批廿國出境跟團遊，包括：泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等國；文旅部同日還單獨宣布港澳一併恢復出境遊。隨後又於三月十日開放第二批四十國，包括：法國、義大利、西班牙等。

加上此次新開放的名單，大陸迄今已開放團客前往全球一三八個國家（地區）旅遊。

文旅部恢復第三批出境團隊旅遊業務的消息發布後半小時內，大陸旅行業火速上線眾多相關產品。線上旅遊平台「馬蜂窩」站內相關海外旅遊目的地熱度平均漲幅超過百分之一百五十，其中日本以高達百分之三五○的瞬時訪問熱度高居榜首。大陸的旅遊股、航空股也應聲大漲。

第一財經報導，在大陸發布擴大開放出境遊國家名單後，目前以「十一」時段最受關注，日、澳、紐等國家的旅行團產品熱度狂飆。今年中秋節落在九月底連同大陸「十一」長假，將從九月廿九日至十月六日，共計將連放八天，將是疫後最熱門的出國遊時段。

不過，台灣仍未包含在昨天大陸公布恢復團體遊名單，連綠營也有立委呼籲兩岸應盡快協商雙向觀光。陸委會發言人詹志宏昨表示，我方主管機關已一再透過管道向對岸表明主張，但都沒收到正面回覆。

交部：朝團客雙向開放努力

交通部觀光局表示，觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）持續溝通中。交通部長王國材年初設下今年來台觀光客達六百萬目標，包含一百萬陸客，不過今年已過大半，兩岸遲未開放團體旅遊，王國材說，仍朝團客雙向同時開放努力中。