聽新聞
test
0:00 / 0:00

孕婦產後心理諮商 擬納下波補助

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部研擬與婦產科合作補助產後孕婦的心理諮商。圖為懷孕示意圖。路透
衛福部研擬與婦產科合作補助產後孕婦的心理諮商。圖為懷孕示意圖。路透

不只青少年，孕婦中約有兩成恐出現產後憂鬱症，增加自殺風險，衛福部提出青少年免費諮商服務的下一步，將研擬與婦產科合作補助產後孕婦的心理諮商。衛福部長薛瑞元表示，產後憂鬱症相關諮商計畫正在規畫中，不排除納入下一波補助對象。

婦產科醫學會理事長劉志銘指出，孕婦約有百分之十五至二十的比率有產後憂鬱，常見狀況如憂鬱、焦慮、心情不好、容易疲勞、感到孤立等。懷孕原本分成三個孕期，現在推動將生產後列為「第四孕期」照顧，不只生理，也要考慮心理健康。

劉志銘表示，孕婦會在產後兩周、三個月以及半年有三次回診，正在研討是否在回診時讓孕婦填寫愛丁堡量表，並針對有憂鬱傾向者安排轉介諮商，比由政府出資補助。他也強調，因為涉及補助目前仍在規定階段，尚未拍板。

諮商心理師公會全聯會理事羅惠群說，影響孕婦產後的關鍵在另一半，甚至不少狀況在產前就會發生，但是因為生產前焦點多放在生理上，多是產後才會正視心理健康問題。他舉例，非預期懷孕、懷孕過程的生理變化及身體意象、性行為、親密關係等都是影響因素，再者，對新生兒的不確定性也帶給孕婦焦慮，特別是另一半若沒有支持陪伴，容易產生孤單無助感。

桃園市政府今年五月已經啟動產後憂鬱心理諮商計畫，只要本人或配偶設籍桃園且在產後六個月內，如有心情低落、焦躁不安、新手媽媽的擔心、伴侶關係衝突或其他心理相關困擾等，都可到合約機構接受心理諮商，每人上限八千元。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

產後憂鬱 孕婦 懷孕

延伸閱讀

陳建仁：公私協力 編織更溫暖堅韌社會安全網

「確診者不能投票」國民黨團批傲慢 薛瑞元反駁僅1事可被批評

台南登革熱升溫 薛瑞元籲颱風前後清除積水容器

雲林古坑登革熱確診數最高 鄉長：改變生活習慣太難

相關新聞

防青少年輕生 衛福部祭1年3次免費心理諮商

青少年自殺死亡率近年逐年上升，而青少年自殺與憂鬱傾向息息相關，為提早接住「藍色」少年們，衛福部八月起補助十五歲到卅歲年輕...

新聞眼／規畫做半套 真能接住青少年？

蔡政府任期最後一年，終於把關注焦點從高齡長者移到年輕人身上，近期先後推出高中職學費全免、私立大專校院最多年減五萬五千元學...

大學生搶諮商 像搶演唱會門票

青少年憂鬱傾向變多，再加上社會風氣改變，民眾更願意踏入諮商間找心理諮商求助，但校園諮商名額有限也讓諮商需求供不應求。諮商...

衛福部防青少年自殺率增 8月起15到30歲可免費心理諮商

青少年自殺率不斷上升，衛福部今公布八月新制，心理健康司提供15歲到30歲民眾「免費心理諮商」，一年有3次額度，約有600...

孕婦產後心理諮商 擬納下波補助

不只青少年，孕婦中約有兩成恐出現產後憂鬱症，增加自殺風險，衛福部提出青少年免費諮商服務的下一步，將研擬與婦產科合作補助產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦