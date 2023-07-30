孕婦產後心理諮商 擬納下波補助

不只青少年，孕婦中約有兩成恐出現產後憂鬱症，增加自殺風險，衛福部提出青少年免費諮商服務的下一步，將研擬與婦產科合作補助產後孕婦的心理諮商。衛福部長薛瑞元表示，產後憂鬱症相關諮商計畫正在規畫中，不排除納入下一波補助對象。

婦產科醫學會理事長劉志銘指出，孕婦約有百分之十五至二十的比率有產後憂鬱，常見狀況如憂鬱、焦慮、心情不好、容易疲勞、感到孤立等。懷孕原本分成三個孕期，現在推動將生產後列為「第四孕期」照顧，不只生理，也要考慮心理健康。

劉志銘表示，孕婦會在產後兩周、三個月以及半年有三次回診，正在研討是否在回診時讓孕婦填寫愛丁堡量表，並針對有憂鬱傾向者安排轉介諮商，比由政府出資補助。他也強調，因為涉及補助目前仍在規定階段，尚未拍板。

諮商心理師公會全聯會理事羅惠群說，影響孕婦產後的關鍵在另一半，甚至不少狀況在產前就會發生，但是因為生產前焦點多放在生理上，多是產後才會正視心理健康問題。他舉例，非預期懷孕、懷孕過程的生理變化及身體意象、性行為、親密關係等都是影響因素，再者，對新生兒的不確定性也帶給孕婦焦慮，特別是另一半若沒有支持陪伴，容易產生孤單無助感。

桃園市政府今年五月已經啟動產後憂鬱心理諮商計畫，只要本人或配偶設籍桃園且在產後六個月內，如有心情低落、焦躁不安、新手媽媽的擔心、伴侶關係衝突或其他心理相關困擾等，都可到合約機構接受心理諮商，每人上限八千元。

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