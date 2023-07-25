謝國樑促彈藥庫遠離住宅區

陸軍基隆彈藥分庫發生迫擊砲彈爆炸意外，地方促遷話題再起。基隆市多名議員批評彈藥庫如「不定時炸彈」，要求遷離，市長謝國樑也要求彈藥庫應遠離住宅區。

謝國樑昨在意外發生第一時間趕到祥豐營區了解狀況。他說，住宅區旁有彈藥庫讓居民不安，過去地方有討論聲浪，如今發生嚴重意外，議員也要求檢討，軍方必須思考如何讓彈藥庫離開社區。

市議員張顥瀚說，祥豐彈藥庫緊鄰住宅區，前方還有加油站，地方要求遷移，議會盼與市府一同推動彈藥庫遷移計畫，捍衛居住安全，否則彈藥庫如同不定時炸彈，讓市民活在恐懼中。市議員呂美玲說，軍方總強調存放砲彈有一定安全標準，如今發生爆炸，可見還是危險的，懇求國防部趕快把彈藥庫遷走，讓百姓安心生活。

立委蔡適應說，他視察祥豐營區彈藥庫多次，營區存放的是一般陸軍彈藥，不是大規模的殺傷性彈藥，彈藥庫存放位置距住宅區有一大段距離，根據陸軍標準，應有符合安全規範，已請相關單位好好調查爆炸原因，給地方一個說明。