感情詐騙套路…玩弄人性弱點 許諾誘投資

卅幾歲的蔚婷（化名）今年上半年因與男友分手、愛貓生病、還動了場手術，加上家人催婚壓力。三月時，友人建議她嘗試網路交友，她下載交友軟體認識一名男子，對方自稱雙親來自台灣，小時移居中國大陸，目前在福建省某軍醫院擔任骨科醫生。二人很聊得來，交換ＬＩＮＥ也常通電話，蔚婷逐漸喜歡上這名男子。

打開ＬＩＮＥ，男子頁面有一張男子人像照片，二人用電話聊了三個月，以老公、老婆互稱。蔚婷覺得男子個性與態度都很正向，擁有良好職業、謙虛、愛家且善於溝通。最重要的是，男子對她的情感承諾，正是蔚婷心裡嚮往的婚姻生活狀態，「他說，以後我們結婚，還說你不離、我不棄，再怎麼辛苦都會一起走過，我就當真了。」

今年三、四月時，男子告訴蔚婷，由於雙親年邁，打算五月回台灣定居、開診所，邀請蔚婷入金投資，投資平台網站名為「德祥金融」，男子表示醫院同事都有投資，只要入金四十天，保證一定能回收本金加上百分之八點四一美金利息。網站頁面設有投資專區、真人線上客服、投資明細等，儼然是個實際運作的網路銀行。但目前該網頁已下架。

蔚婷前後匯款十八次，把多年工作存下的積蓄全部匯入投資帳戶裡。匯款單上有十一個不同銀行的帳戶，蔚婷曾問客服人員，為什麼是台灣端的個人銀行帳戶？客服辯稱，這些帳戶是公司在台灣的登記人，蔚婷不曉得為什麼自己當下會相信此說法。這段期間，男子告訴蔚婷，不用擔心，他也投資很多，一定拿得回來錢，待合約到期就會先領出蔚婷的本金及利息。

友人麗樺看著蔚婷持續匯款給身分不詳的海外男子，心裡很是擔心。她說，詐團用優秀的背景、亮麗的照片及近在眼前的時間點，玩弄人性心理弱點，設下信任圈套，說服受害者自願掏錢。

投資的第卅九天，再一天就可以回收，蔚婷向系統客服表示，她要一次出清提領。客服告訴她，提領前必須先繳所得稅，加上蔚婷屬於境外人士，須繳納投資金額百分之十六的稅金。她還向家人借了數十萬元繳稅。

入金第四十二天，六月十一日凌晨，男子傳來訊息，表示人在緬北，身不由己才行騙，實在對不起蔚婷，語畢便刪除ＬＩＮＥ帳戶，從此不見蹤影。蔚婷萬萬沒想到，積蓄化為帳面數據。

蔚婷說，網路感情詐騙就是慫恿被害人投資，給予當事人可以一起走到未來的夢，最後卻煙消雲散，一步錯，步步錯。