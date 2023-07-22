帛琉籍貨輪沉沒 600貨櫃漂高雄港外 恐嚴重影響航安

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，前天突然船身進水傾斜，船長及船員棄船上岸；昨天凌晨天使輪沉沒，近六百個空貨櫃一路往南漂到屏東及小琉球，高雄港也一度封閉。港務公司至昨晚十點共打撈廿三個貨櫃上岸。隨著杜蘇芮颱風接近，不僅影響海上的能見度，又增加貨櫃漂流方向的不確定性，恐嚴重影響航安。

前天凌晨進水 船上全員獲救

天使輪載有一三四九個廿呎空貨櫃，七月四日晚間八時申請在高雄港第二錨區西側下錨暫泊補給，並待命出發往下一個目的地，船隻停在約距一港口南堤外二點八海里處。不料，前天凌晨不明原因進水，隨後持續往左傾斜八至九度，船長連同船員共十九人被海巡人員救上岸，一名船員被救起，疑手臂受傷送醫治療。

昨天凌晨零時十九分，天使輪沉沒，僅剩船艏浮於水面，船上有近六百個空貨櫃漂在海面上，受海流影響，這些貨櫃有部分一路往南漂，高雄港務分公司一度緊急封閉高雄一港口，所有船隻從二港口進出，待天使輪沉沒後，才恢復船隻通行。昨天下午四時許，屏東外海、小琉球海域、高屏溪出海口都看到貨櫃蹤跡，讓行經海域的船長直呼恐怖。

帛琉籍貨櫃船天使輪（圖）昨天凌晨沉沒，約六百個空貨櫃漂浮在海面上，隨著海流一路南漂，至昨天下午四時已漂到小琉球海岸，高雄港務分公司緊急派員打撈。圖／民眾提供

航港局發公告 提醒注意避讓

港務公司強調，貨櫃漂流方向暫不影響高雄第一、二港口進出，昨午已恢復進出港作業。至於屏東及小琉球周邊接送遊客船隻，皆為白天航行，視線及能見度較無航安疑慮。航港局昨發布礙航公告，提醒附近海域航行船隻注意瞭望並避讓。航港局表示，將持續觀察漂流動向，視影響範圍不定時發布礙航公告。

高雄港務分公司表示，因海象不穩定，增加作業困難，到昨晚拖進港上岸的貨櫃有廿三個，考量杜蘇芮颱風接近恐影響海象及海流，將加快打撈速度。

周邊設攔油索 再做水下抽油

天使輪沉船恐引發油料外洩汙染疑慮，港務公司表示，天使輪有殘留低硫燃油三九三點四公噸、輕柴油九十八點一公噸、潤滑油○點三四八公噸，至昨天傍晚僅發現零星海平面上有油花，並完成周邊布設攔油索作業，將待海象較為穩定再做水下抽油。

海洋保育署副署長吳龍靜表示，天使輪燃油尚未外洩，周圍也設置兩道攔油索，會要求天使輪船東抽除船內油料，降低油料外洩造成海洋汙染，若船東不處理，高雄港務分公司可先代為執行，再向船東求償。至於船隻打撈作業，將請船東加速辦理。

輪船載空貨櫃 汙染風險較低

高雄科技大學航運管理系教授戴輝煌說，據天使輪航跡圖研判，燃油應剩不多，加上是載運空貨櫃的輪船，造成海洋汙染風險應比一般油輪沉沒還要低。

高雄船長阿維說，天使輪沉船讓討海人憂心，漂在海上的空貨櫃增加船隻航行風險，尤其小琉球到東港間行駛的交通船速都很快，萬一撞上後果不敢想像，且若天使輪燃油外洩恐造成生態浩劫。