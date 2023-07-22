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影響航安 打撈搶救跟時間賽跑

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
天使輪墜海的貨櫃被打撈上岸。圖／讀者提供
天使輪墜海的貨櫃被打撈上岸。圖／讀者提供

帛琉籍船舶「天使輪」因不明原因進水，導致船體沉沒入海，船上約有六百個空貨櫃也因此在海上漂流，嚴重影響航安。資深船長及領港丁漢利表示，這起事故很嚴重，處理起來非常麻煩，且我國針對海難急救處理制度並不完善，下周颱風又要來，只能趕緊趁著周末盡快搶救、吊起貨櫃，若搶救不及，預料下周颱風會將貨櫃通通吹到西子灣岸邊。

丁漢利強調，現在就是跟時間賽跑，不僅要避免油汙汙染，還要趁下周颱風來臨前處理好，不然只會更麻煩。

高雄港引水人辦事處主任杜振勇表示，的確有不少貨櫃漂到海上，但從昨天事發迄今，對港口主要進出道路還不太會有嚴重影響，目前港區有加強監控，若發現有航安問題，也都會通報，必須在完全淨空的狀態下才能進行引水作業。

杜振勇表示，相信航港局、港公司等單位都在積極協調，目前高雄港區的引水進出作業都還算順利，就引水人本身來說，也會多注意周遭環境，若有不明物體影響航安，都會避開。

不過丁漢利表示，過往貨輪可能因為沒有綁好等狀況，掉下五、六十個貨櫃就很多了，這次可能有數百個貨櫃都在海上漂浮，需要浮吊，是很嚴重、很麻煩的事。現在的緊急處置方式，只能趕緊浮吊起海上貨櫃，再卸櫃，再來找出哪裡的船艙進水。

對於海巡在第一時間把十九名船員全都救上岸，丁漢利認為這樣的做法並不妥適。他表示，並不是不重視人命，而是這艘船的狀況，這些人最清楚，至少船長、輪機長要留下來，因為他們最清楚哪裡擺了多少貨，船體設備等，「重要人士不能在沒有立即危險時就離開」。

丁漢利表示，另外也須派出潛水夫去船底下了解狀況，沒有詳細的各艙測深或是潛水夫的摸探，根本無法得知船艙下方情形。

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