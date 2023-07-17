快訊

溫網／斷約克維奇連霸！「小蠻牛」阿爾卡拉斯五盤馬拉松大戰捧冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公平正義大遊行 侯、柯、郭訴求民進黨下台

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷劉宛琳歐陽良盈／台北報導
數萬民眾昨天頂著高溫參加「公平正義救台灣」遊行，人潮從凱道延伸到中山南路。記者陳正興／攝影
數萬民眾昨天頂著高溫參加「公平正義救台灣」遊行，人潮從凱道延伸到中山南路。記者陳正興／攝影

在逾卅四度的高溫下，「七月十六上凱道，公平正義救台灣」遊行昨天在總統府前登場，數萬民眾走上街頭訴求司法改革居住正義，這是新冠疫情爆發後最大型的街頭陳抗。

綠全代會 蔡賴合體

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲和鴻海創辦人郭台銘都出席活動，三人同場不同台，共同訴求是換掉現在的政府、讓民進黨下台。同一天，民進黨全代會與總統、立委參選人造勢大會在北市圓山飯店舉行，蔡英文總統授旗給民進黨總統參選人賴清德

昨天府前的遊行由時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起，活動上半場由投入司法改革、居住正義的專家團體助講，活動下半場依序由郭台銘、侯友宜及柯文哲到場回應活動訴求，另外還有民眾黨立法院黨團、時代力量立法院黨團上台發表談話。

民進黨召開全代會，蔡英文總統（左）稱讚民進黨總統參選人賴清德（右）「準備好了」。當被媒體問到「總統妳會不會熱」，蔡總統笑著回應：「冷氣還不錯。」記者余承翰／攝影
民進黨召開全代會，蔡英文總統（左）稱讚民進黨總統參選人賴清德（右）「準備好了」。當被媒體問到「總統妳會不會熱」，蔡總統笑著回應：「冷氣還不錯。」記者余承翰／攝影

侯：司法改革剩空殼

侯友宜發言時批評民進黨政府執政無能，「現在公平正義救台灣的聲音，坐在總統府吹冷氣的總統、副總統有聽到嗎？」他說，蔡總統當年提出房市三箭，要改革房地產稅制、健全租屋體系、建廿萬戶的社會住宅，但是一張嘴「糊瘰瘰」，什麼都沒完成，大家能夠忍受嗎？他未來要讓所有民眾都能買得起房子、租得起房子，抓到炒房就重懲。

侯友宜批評，已經七年了，蔡總統的司法改革剩下空殼，空口說白話，外役監說要修法，結果也變成幽靈法案，多少警察同仁白白犧牲，血白流；學甲八八槍擊案「砰砰砰」，這樣的政府可以信任嗎？他上任一定會成立新的特偵組。此外，現在的民怨之首是詐騙，國家一年被詐騙的金額是七百億元，有多少人一輩子的血汗錢化為烏有、家破人亡，這樣的政府完全不可以信賴。

郭：社會住宅跳票了

郭台銘致詞時說，民進黨司法改革和居住正義兩項政策都跳票，民進黨再繼續傲慢下去，大家就用選票把他們換掉。過去蔡政府承諾八年要蓋廿萬戶社會住宅，但現在只蓋七萬多戶，「是不是跳票了？大家要不要發出怒吼？」坐在總統府裡的蔡總統、副總統賴清德聽不到，「我們要不要用我們的選票把他們換掉？」

柯：人民過得更好嗎

柯文哲壓軸發言時說，這麼熱的天氣大家集結在這裡，是因為心中有信念，希望台灣有公平正義、有美好未來能夠期待。台灣經歷三次政黨輪替，但人民真的過得更好嗎？房價愈來愈高、詐騙愈來愈多、司法愈來愈不受信賴、貧富懸殊愈來愈大，沒有權力的人民，感受到愈來愈沉重壓迫。

柯指出，人民的憤怒，政府其實有聽到，否則不會在這兩周推出囤房稅2.0政策，但仍不知道具體內容。他最後向蔡總統喊話：「七年前你給台灣人民的承諾是什麼？」「現在還有人會把清廉勤政跟民進黨畫上等號嗎？」希望民進黨反省。

司法改革 民進黨 侯友宜 柯文哲 郭台銘 社會住宅 居住正義 賴清德 蔡英文 陳之漢

延伸閱讀

凱道「公平正義救台灣」集會！柯文哲受民眾歡呼 猶如主場

侯友宜參與716凱道遊行 遭民眾噓聲、比倒讚仍保持微笑繼續演說

716凱道遊行「藍白人氣大不同」 侯友宜遭嗆噓聲、柯文哲受歡迎

影／侯友宜716遊行批評民進黨居住政策 台下民眾「噓聲不斷」原因曝光

相關新聞

公平正義大遊行 侯、柯、郭訴求民進黨下台

在逾卅四度的高溫下，「七月十六上凱道，公平正義救台灣」遊行昨天在總統府前登場，數萬民眾走上街頭訴求司法改革與居住正義，這...

蔡英文「冷氣說」惹議 藍議員：大官與小民境遇大不同

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會今天下午登場，不過今天天氣炎熱，傳出有參加活動民眾中暑，...

回應716遊行 政院：虛心接受 繼續精進各項政務

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌今發起「716公平正義遊行」。行政院發言人林子倫今表示，政府尊重人民集會結社及言論自由，...

716遊行有人中暑倒地...蔡總統全代會說「冷氣還不錯」 藍議員轟冷血

前立委黃國昌與館長陳之漢今發起「公平正義救台灣」大遊行，許多民眾在凱道烈日與高溫炙熱下集會。國民黨議員李彥秀批評，年輕人...

以為716「賴清德會走出冷氣房」 郭台銘聽到民進黨這句話愣住

鴻海創辦人郭台銘下午出席凱道「公平正義救台灣」活動，與台下民眾互動熱絡。郭台銘晚間在臉書表示，「年輕人們，我將持續與你們...

716凱道遊行「藍白人氣大不同」 侯友宜遭嗆噓聲、柯文哲受歡迎

頂著34度高溫，總統府前的凱達格蘭大道下午有超過上萬名民眾慕名而來，響應716集會的號召，高喊「居住正義」、「司法正義」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦