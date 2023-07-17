公平正義大遊行 侯、柯、郭訴求民進黨下台

在逾卅四度的高溫下，「七月十六上凱道，公平正義救台灣」遊行昨天在總統府前登場，數萬民眾走上街頭訴求司法改革與居住正義，這是新冠疫情爆發後最大型的街頭陳抗。

綠全代會 蔡賴合體

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲和鴻海創辦人郭台銘都出席活動，三人同場不同台，共同訴求是換掉現在的政府、讓民進黨下台。同一天，民進黨全代會與總統、立委參選人造勢大會在北市圓山飯店舉行，蔡英文總統授旗給民進黨總統參選人賴清德。

昨天府前的遊行由時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起，活動上半場由投入司法改革、居住正義的專家團體助講，活動下半場依序由郭台銘、侯友宜及柯文哲到場回應活動訴求，另外還有民眾黨立法院黨團、時代力量立法院黨團上台發表談話。

民進黨召開全代會，蔡英文總統（左）稱讚民進黨總統參選人賴清德（右）「準備好了」。當被媒體問到「總統妳會不會熱」，蔡總統笑著回應：「冷氣還不錯。」記者余承翰／攝影

侯：司法改革剩空殼

侯友宜發言時批評民進黨政府執政無能，「現在公平正義救台灣的聲音，坐在總統府吹冷氣的總統、副總統有聽到嗎？」他說，蔡總統當年提出房市三箭，要改革房地產稅制、健全租屋體系、建廿萬戶的社會住宅，但是一張嘴「糊瘰瘰」，什麼都沒完成，大家能夠忍受嗎？他未來要讓所有民眾都能買得起房子、租得起房子，抓到炒房就重懲。

侯友宜批評，已經七年了，蔡總統的司法改革剩下空殼，空口說白話，外役監說要修法，結果也變成幽靈法案，多少警察同仁白白犧牲，血白流；學甲八八槍擊案「砰砰砰」，這樣的政府可以信任嗎？他上任一定會成立新的特偵組。此外，現在的民怨之首是詐騙，國家一年被詐騙的金額是七百億元，有多少人一輩子的血汗錢化為烏有、家破人亡，這樣的政府完全不可以信賴。

郭：社會住宅跳票了

郭台銘致詞時說，民進黨司法改革和居住正義兩項政策都跳票，民進黨再繼續傲慢下去，大家就用選票把他們換掉。過去蔡政府承諾八年要蓋廿萬戶社會住宅，但現在只蓋七萬多戶，「是不是跳票了？大家要不要發出怒吼？」坐在總統府裡的蔡總統、副總統賴清德聽不到，「我們要不要用我們的選票把他們換掉？」

柯：人民過得更好嗎

柯文哲壓軸發言時說，這麼熱的天氣大家集結在這裡，是因為心中有信念，希望台灣有公平正義、有美好未來能夠期待。台灣經歷三次政黨輪替，但人民真的過得更好嗎？房價愈來愈高、詐騙愈來愈多、司法愈來愈不受信賴、貧富懸殊愈來愈大，沒有權力的人民，感受到愈來愈沉重壓迫。

柯指出，人民的憤怒，政府其實有聽到，否則不會在這兩周推出囤房稅2.0政策，但仍不知道具體內容。他最後向蔡總統喊話：「七年前你給台灣人民的承諾是什麼？」「現在還有人會把清廉勤政跟民進黨畫上等號嗎？」希望民進黨反省。