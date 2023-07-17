快訊

溫網／斷約克維奇連霸！「小蠻牛」阿爾卡拉斯五盤馬拉松大戰捧冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／熱天凱道怒吼 凸顯蔡政府傲慢

聯合報／ 本報記者鄭媁
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨天在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，在炎熱的天氣下，近萬民眾無懼酷暑湧入凱道前，表達對執政當局這些年來種種執政不利的不滿。記者許正宏／攝影
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨天在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，在炎熱的天氣下，近萬民眾無懼酷暑湧入凱道前，表達對執政當局這些年來種種執政不利的不滿。記者許正宏／攝影

前立委黃國昌及網紅「館長」發起的「公平正義救台灣」遊行，昨天上凱道訴求居住正義司法改革民進黨總統參選人賴清德成了唯一未到場的總統參選人。不過，身為黨主席的賴清德，雖強調「不以人廢言」，但民進黨發言人卻將之定調為「政治秀場」，可見執政黨所謂「傾聽人民聲音」，其實表裡不一。

在凱道上，黃國昌先是質疑，此次遊行的訴求，政府的承諾並未落實，並大罵民進黨政治權貴與黑道交好、打詐國家隊是國家級詐騙柯文哲、侯友宜、郭台銘等政治人物輪番上台，同聲抨擊民進黨七年多的執政不力、民眾怨聲載道，對照民進黨全代會「清廉、勤政、愛鄉土」口號，格外諷刺。

蔡總統、賴清德及行政院長陳建仁昨天在民進黨全代會，細數運用執政優勢的一系列政策利多，包括私立大專學費減免、青安房貸擴大補助、三百億元擴大租金補貼、三千八百億元疫後特別預算等。巧的是，相關政策都是在選前一年陸續推出，甚至連打詐行動綱領1.5版，也要增編十三億元，就算不斷澄清非選前撒幣，終究難自圓其說。

尤其蔡政府在七一六遊行前接連推出多個跟居住正義相關的政策，也被認為是為七一六拆彈。而即使民進黨政府一再重申正在努力推動住宅政策、打擊詐騙及司法改革，顯然仍難消除人民對政府不滿的事實。昨天凱道在大熱天湧進數萬人潮，就是「打臉」蔡政府的最佳寫照。

處於網路時代，若非有政黨或團體動員，一場集會遊行要湊足上萬人自發性前往現場，自非易事；當年輕人在烈日下高喊遊行訴求、蔡總統穿著棒球外套在全代會進場時一句「冷氣還不錯」，以及全代會台上一字排開也都穿著棒球外套、冷氣吹好吹滿都形成強烈對比，這樣的溫差不只讓人感受到執政者與人民的距離，也更顯得民進黨對待這場遊行的傲慢與大意。

民進黨 司法改革 賴清德 詐騙 黃國昌 居住正義 租金補貼 集會遊行 柯文哲 郭台銘

延伸閱讀

民進黨全代會 蔡總統、賴清德同台為黨籍參選人造勢

蔡總統：四年來並肩作戰 現在賴清德準備好了

影／蔡總統授戰旗給賴清德 相信他能接棒帶台灣前進

影／強調居住正義、教育平權 蔡總統：賴清德接棒穩健前進

相關新聞

公平正義大遊行 侯、柯、郭訴求民進黨下台

在逾卅四度的高溫下，「七月十六上凱道，公平正義救台灣」遊行昨天在總統府前登場，數萬民眾走上街頭訴求司法改革與居住正義，這...

新聞眼／熱天凱道怒吼 凸顯蔡政府傲慢

前立委黃國昌及網紅「館長」發起的「公平正義救台灣」遊行，昨天上凱道訴求居住正義及司法改革，民進黨總統參選人賴清德成了唯一...

凱道民眾中暑 蔡總統穿競選外套讚冷氣不錯

民進黨全代會昨天在圓山大飯店登場，主軸為「民主團結挺台灣」，蔡英文總統擔綱壓軸演講，她特地穿上民進黨總統參選人賴清德競辦...

蔡英文「冷氣說」惹議 藍議員：大官與小民境遇大不同

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道集會今天下午登場，不過今天天氣炎熱，傳出有參加活動民眾中暑，...

回應716遊行 政院：虛心接受 繼續精進各項政務

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌今發起「716公平正義遊行」。行政院發言人林子倫今表示，政府尊重人民集會結社及言論自由，...

716遊行有人中暑倒地...蔡總統全代會說「冷氣還不錯」 藍議員轟冷血

前立委黃國昌與館長陳之漢今發起「公平正義救台灣」大遊行，許多民眾在凱道烈日與高溫炙熱下集會。國民黨議員李彥秀批評，年輕人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦