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新聞眼／集會變政見會？公平正義恐失焦

聯合報／ 本報記者侯俐安
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱道舉辦「716上凱道，公平正義救台灣」活動。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱道舉辦「716上凱道，公平正義救台灣」活動。圖／聯合報系資料照片

台北市前議員邱威傑日前表達不會參與黃國昌陳之漢發起的「公平正義救台灣」凱道活動，他認為「這只是一場給總統參選人舞台的秀場」。攤開今天下午的活動流程，上半場居住正義等團體發表想法後，下半場將是郭台銘侯友宜柯文哲獨立演說，這場打著「公民」旗幟的集會，早已是一場名副其實的總統大選政見發表會。

這一場活動，不完全是由政治人物發起，卻是集合了非綠營的政治人物，而且都是有意參選總統的大咖。包括侯友宜、柯文哲和郭台銘在內，都不約而同出席這場活動，除了訴求個人治國理念外，念茲在茲的仍是群眾的支持度，尤其是年輕人的選票，這是他們上凱道的最大動力。

可以預見，下午這三個人上場時，幾乎等同是另一種形式的政見發表會，而在此之前，這幾人也都或多或少提出一些居住正義的解決方向，侯友宜昨天更是拋出五大政策，郭台銘昨晚更預告，今天會說明相關理念，彼此互別苗頭的意味十分濃厚。

但回過頭看活動本身，除了居住正義外，還有司法正義，居住、司法是兩大截然不同主題，只是都扣緊「公平正義」底下，讓所有認為未受到公平正義的民眾都能上街，這雖然集合了更多力量，卻也讓焦點更加模糊。

此外，面對「這只是一場給總統參選人舞台的秀場」的質疑，黃國昌曾回應，「這場活動屬於公民」，到場政治人物不是以「戰友」邀請，而是邀他們來「聆聽人民的心聲」。但從今天預計參與政治人物的豪華陣容來看，「這場活動屬於公民」的說法，顯得有點諷刺。

充其量，就是一場非綠的大造勢活動，目的只是要拉民進黨政府下台，而在台上的那些準總統參選人，卻有各自盤算。

郭台銘 侯友宜 居住正義 柯文哲 黃國昌 陳之漢 邱威傑

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