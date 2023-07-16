公平正義救台灣大遊行 侯、柯、郭今凱道拚場

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召民眾今天走上凱道，參加「公平正義救台灣」活動，訴求司法改革、居住正義。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都將出席，要向民進黨政府發出怒吼。與此同時，民進黨總統參選人賴清德則是參加黨內全代會，訴求「民主團結挺台灣」，並與黨公職大造勢，力拚二○二四。

侯柯郭 將各自上台發言

「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，今天下午二時到五時在台北市凱達格蘭大道舉辦，黃國昌、陳之漢活動前接受媒體聯訪，表示活動分為上、下半場。上半場由都市改革組織OURs、崔媽媽基金會等輪流上台發言；三點半開始進入下半場，郭台銘、侯友宜、柯文哲都被安排獨立上台的發言時間。

黃國昌昨天表示，今天凱道的集會，不是為了支持任何政黨或政治人物，這是一場公民要求政府兌現自己政治承諾的集會。二○一六年選前之夜，蔡英文曾說，「我身後總統府離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡的人就是聽不到人民聲音。」他表示，「這段話，我真的希望蔡總統還記得」。

根據規畫，郭台銘將於三時廿分率先到凱道，柯文哲則是三時卅分抵達，侯友宜是四點抵達，國民黨多名雙北民代將出席，侯、柯、郭三人是否同框、如何互動，備受注目。

侯友宜說，他和柯文哲本就是朋友，互動會非常自然，如果有機會碰到就會打招呼，一起面對司法改革、居住正義議題，讓沒有辦法做到的民進黨能夠下架。

侯友宜昨在臉書宣布，「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」五大住宅政策，強調「當選總統後，絕不讓青年失望」。

鴻海創辦人郭台銘昨天舉辦台中粉絲會，他說，居住正義是基本人權，也是普世價值，要落實居住正義，政府要釋出公有土地蓋社會住宅，民進黨承諾八年要蓋廿萬戶社宅的政策跳票，七年多來只蓋了七萬多戶。政府要把餅做大，讓年輕人賺得到錢才有能力買房。

柯文哲辦公室發言人陳智菡說，民進黨執政七年，特權關說、貪汙舞弊有增無減、房價逐年上漲，青年與弱勢買不起、甚至租不起。柯文哲主席將參與集會，宣示實踐司法改革、居住正義的政策方針與決心。

由於凱道的遊行與民進黨全代會撞期，民進黨人士認為，今天凱道活動力道如何，將是政治議題攻防的分野，民進黨最近強打黃國昌「居住不正義」，就是要提醒民眾注意凱道活動背後的「政治動機」。