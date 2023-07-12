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2020綠委修外役監條例81天通過 藍指控：員警性命不如綠樁腳

聯合報／ 記者程遠述屈彥辰歐陽良盈林銘翰蔡晉宇／台北報導
當年大樁腳就職 蔡陳祝賀 國民黨立院黨團昨天點名民進黨立委在二○二○年提案修法，放寬外役監條例規定，讓高雄綠營大樁腳李清福轉服外役監。圖為李清福（中）當年就任高雄農田水利會長時，當時民進黨主席蔡英文（右）和時任高雄市長陳菊（左）前往祝賀。本報資料照片
當年大樁腳就職 蔡陳祝賀 國民黨立院黨團昨天點名民進黨立委在二○二○年提案修法，放寬外役監條例規定，讓高雄綠營大樁腳李清福轉服外役監。圖為李清福（中）當年就任高雄農田水利會長時，當時民進黨主席蔡英文（右）和時任高雄市長陳菊（左）前往祝賀。本報資料照片

殺警案受刑人申請外役監獲准，外役監制度引起關注。國民黨立院黨團昨天表示，民進黨團在立法院擁絕對多數，二○二○年民進黨立委提案修法放寬讓同黨前中常委、高雄綠營大樁腳李清福進外役監；去年發生外役監逃犯殺警案後，民進黨立委陳歐珀搶到法案排審權後就「冷凍」外役監條例修法，「是不是三名員警的性命，都不如民進黨的一名大樁腳？」

國民黨立委林思銘指出，李清福當時是「累犯」，依法不能進外役監，民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟及邱議瑩提案修法放寬限制；民進黨當年以人數優勢、僅花八十一天就快速通過修法。

李清福轉外役監 見陳菊

國民黨立委林為洲說，這項「放寬版」修法的連署人包括民進黨立委陳明文、陳歐珀、高嘉瑜、劉世芳、賴瑞隆、余天、管碧玲、陳瑩、吳琪銘、吳玉琴、李昆澤、林宜瑾、鍾佳濱與邱泰源。

林為洲表示，民進黨團當時修法就是為了李清福，李當過橋頭鄉長、農會理事長、水利會會長，也是高雄的地方大老，李二○一七年因貪汙入獄，再上一次犯案是賭博罪；剛好二○二○年五月修法，同年六月李清福就申請外役監，同年九月進入外役監，同年十二月請假出來，被拍到與監察院長陳菊、邱志偉等見面。

陳菊盼：修法愈快愈好

國民黨台北市議員徐巧芯質疑，二○二○年修法的提案人統統都是高雄背景的，請問哪一個不是「高雄幫」？四個高雄幫的立委幫忙修法，李清福立刻申請、立刻通過，說彼此之間沒有關係、沒有串連，誰相信？國民黨立委賴士葆表示，李清福是監察院長陳菊的大樁腳，放寬版修法提案的立委，都號稱「菊系立委」。

陳菊昨天出席「監察院職權影片」開箱暨繪畫比賽頒獎典禮時表示，修法是立法院職權，予以尊重，這次修法社會期待很高，朝野政黨應該都能了解社會的期待，理性地盡快通過修法；立法院即將召開臨時會，下個會期也很快就要開始，修法尊重立法院職權，「愈快愈好」。

在野要求 臨會完成修法

民眾黨團總召邱臣遠指出，根據二○二一年監察院調查報告，各外役監關押者中，貪汙犯、殺人犯及強盜犯合計高達近六成，行政院所提修法版本卻未將貪汙納入不得參與遴選，讓外界質疑是「為權貴預留後路」。

目前包括國民黨、民眾黨及時代力量，三大在野黨都主張立院臨時會應完成外役監條例修法，府院也表示可在臨時會討論，但民進黨團總召柯建銘卻表示最晚下會期可三讀，時代力量批蔡政府拔草測風向、選擇性處理修法，強調「不能淪為柯建銘憑個人好惡排法案」。

外役監淪權貴避風港？ 製表／司法社會中心、政治中心
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外役監 民進黨 國民黨 陳菊

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