遲遲不願推動修法？ 移監、假釋…都成立委「選民服務」

「殺警案」受刑人獲准到外役監服刑，引發社會不滿。法界人士透露，監所收容人待遇，常是立法委員選民服務關說的重點，立委曾為貪汙法官及民代關說申請到外役監或假釋，甚至幫黑道槍手申請增加會面次數或特見，這也可說明為何去年外役監逃犯殺警案後，執政黨立委遲遲不願推動修法。

立委幫監獄受刑人關說案件不少。台中高分院前法官胡景彬透過婚外情對象收賄，被判刑定讞後，沒多久就轉往外役監；立法院副院長蔡其昌還曾發文給矯正署，希望矯正署協助關心胡景彬的假釋申請，公文遭曝光後，蔡其昌表示是辦公室同仁接獲鄉親陳情，造成外界誤會，向社會致歉。

館長陳之漢遭槍擊後，檢警查出開槍者是竹聯幫寶和會成員；槍手入監後，民進黨立委陳明文辦公室卻向法務部關說要求增加會面次數，陳也稱是選民服務。依監獄行刑法，受刑人分四級，第四級只能和家屬會面、且一周一次，隨著級別累進才能增加會面次數，但不少受刑人親友都會為了多見幾次而求助立委。

先前檢調偵辦法官陳榮和貪汙案，另外發現因貪汙索賄、職棒打假球等案被判刑的前台南縣議長吳健保，涉嫌透過友人找上民進黨立委柯建銘向法務部關說假釋案。

官員表示，近年我國獄政重視受刑人權益，大法官也多次為受刑人權益作出新解釋，受刑人家屬遇事找立委陳情、立委找法務部與矯正機關協調，確實常見，但長期累積下來，外界因而認為監獄內大小事都可以「喬」。

法界人士指出，立法委員關說個案，常見的是受刑人移監、假釋、辦理特別會見，矯正機關首長依法有行政裁量權，因此讓許多事情有了「彈性」空間。外役監遴選辦法是行政法規，法務部若有心處理，在修法前仍有許多可著手之處。

至於為何三年前民進黨立委可在不到三個月內快速修法、放寬人犯到外役監標準，去年外役監逃犯殺警案發生後，要求修法的聲音不小，法案卻遲遲未能完成立法？法界人士說，或許跟立委不願為妨害司法公正罪立法的心態差不多吧。