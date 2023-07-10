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民眾痛批：外役監 權貴養生會所

聯合報／ 記者翁至成蕭雅娟／台北報導
前總統陳水扁女婿趙建銘曾至外役監服刑。本報資料照片
前總統陳水扁女婿趙建銘曾至外役監服刑。本報資料照片

外役監刑期一天可抵兩天，還能早日申請假釋出獄，近年頻有政商名流獲遴選至外役監服刑，被民眾抨擊是「權貴特權」；法務部曾表示，社會上有頭有臉的人，因脫逃、再犯機率低，表現好就容易被選入外役監，但外界期盼修法避免特權。

前總統陳水扁親家趙玉柱，因台開內線交易、侵占桌球協會公款等案，不法利益一億三千多萬元被判四年三月；趙玉柱之子、阿扁女婿趙建銘也因同案被判刑三年八月。

趙家父子前年十月先後發監，去年一月同時申請赴外役監服刑獲准，今年四月底、五月初相繼假釋出獄，總計入監僅一年六個月左右就出獄，民眾在網路留言痛批「關不到兩年，犯罪天堂」、「權貴養生會所」、「外役監根本是為有特權的人打造的」。

過去不少政商人物在外役監服刑，包括民進黨大老吳乃仁、金管會前委員林忠正、總統府前副秘書長陳哲男、行政院前秘書長林益世、前立法委員高志鵬、前花蓮縣長傅崐萁，商界則有「創投教父」柯文昌、味全前董座魏應充、太電前董座孫道存、幸福人壽前董座鄧文聰、元大集團馬志玲妻子杜麗莊等人。

外役監 假釋 魏應充

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