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名流爽服刑 學者：應從嚴遴選

聯合報／ 記者李奕昕蕭雅娟翁至成／台北報導
銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎。圖／聯合報系資料照片
銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎。圖／聯合報系資料照片

外役監被視為權貴者「服刑天堂」，不乏政商名流「爽服刑」，引起外界非議。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎認為，應迅速通過修法，對重罪受刑人從嚴遴選，並加強外部視察把關，避免有權有勢人士關說介入遴選。

外役監立意良好，外國也有類似制度，問題出在遴選及管理怎麼做。」他說，外役監受刑人遴選包括判決刑期、服刑時間、在監表現等標準，其中「有悛悔實據」、「身心健康適於外役作業」標準似乎較主觀，有力人士可能在背後關說，想讓受刑人到外役監「好過一點」、「輕鬆一點」。

王伯頎建議，應檢討遴選標準，對重大犯罪、社會矚目案件從嚴審查，評估受刑人是否適合外役監；台南殺警案發生近一年，立院尚未通過修法，難保不會再有「漏網之魚」，如何讓民眾安心？他說，現有監所外部視察小組由人權、醫學、法律、犯罪防治等專家組成，建議在遴選階段納入小組審查，發揮監督及把關力量。

現行「外役監受刑人遴選實施辦法」第六條附表，基準表審核項目包含在監行狀、家庭支持、健康狀況、戒護風險、再犯風險等評估；民間司法改革基金會副執行長李明洳認為，應發展可具體實證的風險評估工具，不能單純以「感覺很危險」去決定哪些罪名、服刑經歷等受刑人排除在遴選範圍，並應該加強個案評估機制，遴選出真正需要外役監制度的受刑人。

受刑人 外役監 關說

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