聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨發言體系桃色爭議 跨府院黨
總統府發言人Kolas Yotaka因疑似不倫戀閃辭獲准，無獨有偶，民進黨政府近年來發言體系捲入桃色案不只一樁，且範圍橫跨府院黨，情節從和女記者在辦公桌不當性行為、疑似要求廠商提供性招待，到已婚立委男女關係複雜，每次都掀起議論。
民進黨發言體系近年第一個出狀況的，是總統府前發言人丁允恭在二○二○年遭爆過去在高雄任職時，涉及與女記者有不當男女關係，甚至上班時在辦公室發生性關係，且對方三度懷孕都被丁以影響政治前途為由要求墮胎，消息傳出後引爆輿論抨擊，丁於同年九月九日請辭。此後，監察院也認定丁允恭行為涉及性騷擾，懲戒法院最終認定其行為放蕩不檢，宣判停止公務人員任用資格三年確定。
二○二一年，當時民進黨發言人顏若芳被周刊直擊，與已婚民進黨立委王定宇同居，疑似不倫戀。雖然兩人均堅稱雙方是「房東與房客」的單純關係，但包括在台北市不錯地段房租每月僅八千元等說詞，與社會認知有所落差，不被大眾認同。
行政院發言體系在今年也傳桃色風波，年初才就職的行政院發言人陳宗彥，遭爆過去曾接受性招待、喝花酒，甚至在通訊軟體對話紀錄中，還公然詢問「小芸有空嗎」等語，作風大膽；陳本人雖稱相關內容未經查證，是對他人格抹滅，卻於二月十七日請辭，留給外界更多問號，該案目前也在監察院立案調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言